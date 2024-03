Weiter warten auf Test Drive Unlimited Solar Crown: Erscheint irgendwann 2024

Nacon hat Test Drive Unlimited Solar Crown scheinbar wieder verzögert. Statt bis März 2024 kommt es nun nur irgendwann im Jahr 2024.

Der Herausgeber hat einen neuen Trailer für das Spiel veröffentlicht, der seine Offroad-Erkundung zeigt und seine offene Welt hervorhebt. Dieser Trailer enthüllte jedoch nicht das Veröffentlichungsdatum des Spiels, wobei Nacon einfach sagte, dass es 2024 kommt. Das im Juli 2020 angekündigte dritte Spiel in der Open-World-Unterserie namens Test Drive Unlimited Solar Crown sollte ursprünglich im September 2022 veröffentlicht werden, hat aber eine Reihe von Verzögerungen erlitten – zuerst bis 2023 und dann bis “Anfang 2024”, mit einem Nacon-Finanzbericht, der seine Veröffentlichung als Q1 in diesem Jahr auflistet, was eine Veröffentlichung bis Ende März impliziert.

“Obwohl ein Startdatum mehrmals in Betracht gezogen wurde, möchten wir uns die Zeit nehmen, um sicherzustellen, dass Ihre Erfahrung mit Test Drive Unlimited Solar Crown so reibungslos, stabil und unterhaltsam wie möglich ist. Viele von Ihnen haben uns bereits darauf hingewiesen: ‚Nehmt euch die Zeit, ein Spiel zu veröffentlichen, das euren Erwartungen entspricht.‘ Deshalb arbeiten wir an mehreren Aspekten, einschließlich der Stabilität der Serverinfrastruktur und der Optimierung der Leistung des Spiels. Wenn wir das Gefühl haben, dass diese beiden Bereiche stabil sind, werden wir uns freuen, das lang erwartete Startdatum mit Ihnen zu teilen, dann die Ziellinie zu überqueren und unser langes Abenteuer gemeinsam zu starten.“