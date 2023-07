Test Drive Unlimited Solar Crown wird wohl erst im ersten Quartal 2024 erscheinen

Test Drive Unlimited Solar Crown hat anscheinend eine weitere Verzögerung erlitten. Das legt der Nacon-Quartalsbericht nahe!

Der 2020 angekündigte dritte Titel in der Open-World Unlimited-Unterserie von Test Drive sollte ursprünglich im September 2022 für PC, PlayStation- und Xbox-Konsolen sowie Nintendo Switch veröffentlicht werden. Nacon gab jedoch im vergangenen Mai bekannt, dass das Spiel auf 2023 verschoben wurde und dass die PS4- und Xbox One-Versionen abgesagt wurden. Aber in einem Finanzbericht, der letzte Woche veröffentlicht wurde, listet Nacon das Spiel als Veröffentlichung im ersten Quartal 2024 auf. Es deutet auch darauf hin, dass das Spiel auch auf PS4 und Xbox One kommt, obwohl man sich öffentlich dazu eher bedeckt hält.

Die offizielle Website von Test Drive Unlimited Solar Crown wirbt immer noch für das Spiel als Veröffentlichung im Jahr 2023. Laut seiner Steam-Seite ist das Spiel “ein Open-World-Fahr- und Lifestyle-Erlebnis, das auf der Insel Hongkong stattfindet und im Maßstab 1:1 gebaut wird”. Es fügt hinzu: “Das brandneue Test Drive Unlimited bewahrt die DNA von den ersten Spielen und überarbeitet sie für die Moderne. Sie haben die Freiheit, sich zu bewegen, wie Sie möchten, das klassische Konzept der offenen Meisterschaft kehrt auch zurück. Lebe dein bestes Leben. Rennen, Kreuzfahrt und hängen Sie mit Ihren Freunden ab, bis die Sonne untergeht und sogar danach!” Der Finanzbericht von Nacon besagt auch, dass das Spiel über 100 lizenzierte Prestige-Automarken umfasst.