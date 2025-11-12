Weil Stil kein Geschlecht kennt – die Comma Unisex Kollektion

Der Dezember bringt eine neue Energie – inspiriert von dem urbanen, coolen Spirit Berlins und entworfen mit einem inklusiven Ansatz. Die neue Comma Unisex Kollektion bricht mit Konventionen und präsentiert einen genderfluiden Ansatz, der mutige, emotionale und grenzenlose Mode feiert.

Von raffinierten Hoodies über maßgeschneiderte Essentials bis hin zu weich strukturierten Strickteilen führt die Kollektion eine Unisex Capsule ein, die Individualität über Identität stellt. Klare Silhouetten, ausgewählte Materialien und dezente Farbkontraste schaffen Looks, die sich leicht teilen, neu interpretieren und frei kombinieren lassen – ganz gleich, welcher Stil, ganz gleich, welche Geschichte. So definiert sich Mode, die sich mit ihren Trägerinnen und Trägern bewegt. Durchdacht gestaltet. Wunderschön inklusiv.

„Designed for People“ ist nicht nur ein Zitat – es ist das Fundament. Denn Stil hat kein Geschlecht. Stil ist, wer du bist.