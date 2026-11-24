In herrlich idyllischer Lage im Gsieser Tal, umgeben vom spektakulären Bergpanorama der Dolomiten, begeistert das Chalet Salena Luxury & Private Lodge mit Chalet Dining, Private Wellness, Outdoor Active und vielen individuellen VIP-Services.

Private Wellnessmomente

Die Gäste von morgens bis abends verwöhnen und ihnen gleichzeitig absolute Privatsphäre bieten, das ist die Stärke von Gastgeberin Sarah Steinmair. Momente purer Erholung eröffnet der private Whirlpool auf der aussichtsreichen Outdoor-Loggia. Eintauchen ins warme Wasser, die frische Winterluft in der Nase, die Berge vor Augen, ganz für sich. Die ebenfalls ganz private finnische Zirben-Panoramasauna ist der beste Ort nach aktiven Stunden in der Winterlandschaft. Durchatmen, schwitzen, regenerieren. In der heimeligen Atmosphäre der Chalets werden individuelle Wohlfühlmomente zur ganz persönlichen Auszeit.

Design und Wohnkomfort auf höchstem Niveau

Das Chalet Salena Luxury & Private Lodge ist eine Augenweide für Interieur-Liebhaber. Die großzügigen Apartments geben von ihrer privaten Outdoor-Loggia oder Panoramaterrasse herrliche Ausblicke auf die Gsieser Bergwelt und die Dolomiten frei. Dem Gast fehlt es an nichts: von der voll ausgestatteten Design-Küche samt Essecke über den eleganten Wohnbereich mit gemütlicher Relax-Lounge und zwei getrennte Schlafzimmer mit jeweils eigenem Luxusbad bis hin zum Home Cinema & Sound System und dem stimmungsvollen Kaminfeuer. Ein besonderes Highlight ist das exklusive Penthouse Spa Chalet mit seiner 105 m² großen Panoramaterrasse, privatem Schwimm-Spa-Pool, Whirlpool und finnischer Sauna. Hier wird luxuriöses Wohnen zum ganz persönlichen Urlaubserlebnis.

Kulinarik ohne Zeitplan

Winter im Salena heißt auch: essen, wann und wie man möchte. Der Frühstückstisch wird mit regionalen Köstlichkeiten gedeckt, das Schlemmerfrühstück direkt ins Chalet serviert. Warme Abendgerichte kommen im Pfandl-Service ebenfalls direkt ins Chalet. Wer lieber selbst kocht, genießt die Freiheit der eigenen Küche und kann sich mit ausgewählten regionalen Spezialitäten verwöhnen. Eine Südtiroler Marende zur Begrüßung und täglich „Sarahs süße Überraschung“ im Kühlschrank machen den Aufenthalt besonders persönlich.

Fünf-Sterne-Komfort und individuelle VIP-Leistungen

Wer neben der Ruhe und Privatsphäre im eigenen Chalet noch mehr erleben möchte, profitiert von den Angeboten des Schwesterhotels Quelle Nature Spa Resort***. Aktive Gäste können am vielseitigen Fitness- und Sportprogramm mit den Quelle-Guides teilnehmen und bei geführten Outdoor-Erlebnissen die Bergwelt entdecken. Zusätzliche Entspannung bietet der großzügige Wellness- und Spa-Bereich des Fünf-Sterne-Hotels. Auch für Familien ist gesorgt: Im Kids Club mit Players Lounge auf 120 m² warten interaktive Spiele, Kinderdisco, Kinderküche und Bastelecken auf die kleinen Gäste.

Wintererlebnisse im Gsieser Tal

Rund um das Chalet Salena breitet sich eine prachtvolle Winterlandschaft aus, um aktiv zu sein, in Bewegung zu kommen und die Stille und Ruhe der Natur auf Körper und Seele wirken zu lassen. Das idyllische Gsieser Tal gehört zum größten Langlaufkarussell Europas, dem Dolomiti NordicSki Gebiet mit über 1.300 Loipenkilometern und einem einheitlichen Langlaufpass. Nur rund einen Kilometer entfernt befindet sich ein kleiner sonniger Berglift mit eigener Skischule in St. Magdalena. Ideal zum Skifahren für Kinder, Anfänger und Familien. Das Gsieser Tal ist zudem ein hervorragender Ausgangspunkt für Skiausflüge zum Kronplatz oder in das aussichtsreiche Skigebiet 3 Zinnen Dolomites. Besonders romantisch wird es für jene, die mit Schneeschuhen durch die zauberhafte Winterwelt stapfen oder auf verschneiten Winterwanderwegen die Ruhe der Natur genießen. Auch Skitourengeher finden in der Gsieser Bergwelt wunderschöne Routen. Und nach einem erlebnisreichen Wintertag wartet bereits der warme Whirlpool auf der eigenen Loggia.

Mit Genuss durch den Winter (10.01.–28.03.2027)

Leistungen: 4 Nächte inklusive Schlemmerfrühstück direkt im Chalet, täglich „Sarahs süße Überraschung“ im Kühlschrank, Südtiroler Willkommensüberraschung, ein Pfandl-Service im eigenen Chalet, eine Flasche Salena Wein, ein Day Spa im Hotel Quelle, privater Whirlpool und finnische Sauna auf der eigenen Outdoor-Terrasse sowie tägliche Reinigung des Chalets – Preis p. P.: ab 928 Euro