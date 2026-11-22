Draußen glitzert der Schnee, im eigenen Hot Pot steigt warmer Dampf auf. Der Blick wandert über die Berge und mit jedem Atemzug kehrt ein wenig mehr Ruhe ein. Im Benglerwald Berg Chaletdorf auf dem Sonnenplateau über dem Lech wird der Winter zur „Zeit für mich“ und die Menschen, mit denen man sie am liebsten verbringt. Auf 1.200 Metern Seehöhe verbinden neun individuell gestaltete Chalets für zwei bis fünf Personen und das Sternenhimmel-Apartment für bis zu sechs Gäste alpine Wohnlichkeit mit viel Privatsphäre. Für eine Auszeit zu zweit, gemeinsame Familientage oder Urlaub mit Hund.

Nach einem Tag an der frischen Luft bleibt die Wärme ganz privat: Die Chalets verfügen über eine eigene Sauna, einen Hot Pot im Freien und eine Wellnessdusche, teilweise auch über eine Badewanne. Holz, liebevolle Details und je nach Chalet ein Kamin oder Effektfeuer machen das Zurückkommen gemütlich. Wer sich zusätzlich verwöhnen lassen möchte, kann eine Massage direkt im Chalet buchen. Und manchmal genügt es, sich in den Bademantel zu kuscheln und den Abend langsam werden zu lassen.

Auch der Vierbeiner gehört im Benglerwald zum Urlaubsglück dazu. Gemeinsam durch den Schnee spazieren, die klare Bergluft genießen und anschließend ins gemütliche Urlaubszuhause zurückkehren: So schön kann eine Winterauszeit mit Hund sein. Vier Chalets verfügen über einen vollständig eingezäunten Garten, das Liebes-Chalet über eine umzäunte Terrasse. Nach den gemeinsamen Entdeckungstouren bleibt viel Zeit zum Kuscheln, Ausruhen und Zusammensein.

Der Morgen beginnt ohne Eile: Das frisch zubereitete Almfrühstück wird im Chaletdorf täglich vor die Tür geliefert. So bleibt Zeit für eine zweite Tasse Kaffee und den Blick in die verschneite Bergwelt. In der Genussmanufaktur mit Bauernshop finden Gäste regionale Zutaten für die eigene Almküche. Gemeinsam kochen, in Ruhe essen und den Abend am eigenen Tisch verbringen gehören hier ganz selbstverständlich zum Winterurlaub.

Wer hinaus möchte, hat kurze Wege: Die Jöchelspitzbahn liegt rund 200 Meter vom Chaletdorf entfernt, bei entsprechender Schneelage ist die Rückkehr auf Ski bis vor die Haustür möglich. Für weitere Skitage bietet sich Ski Arlberg an. Abseits der Pisten führen Winterwanderwege und Langlaufloipen durch das Lechtal. Schneeschuhe samt Stöcken stehen im Chaletdorf zum Ausleihen bereit. Schritt für Schritt öffnet sich dabei der Blick auf verschneite Wiesen, Wälder und die Berglandschaft rund um den Lech.

Zwei weitere Häuser ergänzen die Benglerwald-Welt: Die Benglerwald Lodge auf 1.200 Metern bietet vier Apartments im Chalet-Stil und Ski-in/Ski-out am Familienskigebiet Jöchelspitze. Im Ortskern von Elbigenalp verbindet das restaurierte Chalet Bauernhaus 1864 historischen Charakter mit zwei Chalet-Apartments mit jeweils zwei Schlafzimmern. Ob Bergpanorama oder Dorfleben: Auch hier bleibt Raum, den Winter im eigenen Tempo zu erleben.