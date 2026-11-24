Anlässlich des des bevorstehenden Weihnachtsfestes verlosen wir gemeinsam mit der WDR mediagroup und ihren Partnern ein tolles Paket voller Spielspaß mit der Maus. Mitmachen lohnt sich!

Was könnt ihr gewinnen?

1 x Adventskalender mit der Maus von FRANZIS

1 x Frag doch mal … die Maus: Der Adventskalender 2026 von Carlsen Verlag

1 x Die Maus: Maus, 13 cm, Plüsch Anhänger von Schmidt Spiele

1 x Die Sendung mit der Maus – Mein Stickerbuch mit spannendem Sachwissen: Auf ins Weltall von EMF Verlag

1 x Meine Freundin Conni – Kunterbunter Knobelspaß von KOSMOS

1 x Rahmenpuzzle Jan & Henry von Trötsch Verlag

Warum kommt der Nikolaus am 6. Dezember? Gibt es farbige Eisberge? Und wer hat eigentlich den Weihnachtsmarkt erfunden? Wer bei solchen Fragen neugierig wird, ist bei der Maus genau richtig. Und die hat zur Weihnachtszeit noch einiges mehr im Gepäck: Gemeinsam mit ihren Lizenzpartnern präsentiert die WDR mediagroup Geschenkideen, die zum Experimentieren, Spielen, Rätseln und Staunen einladen.

24 Türchen voller Vorfreude

Zwei neue Adventskalender verkürzen in diesem Jahr die Wartezeit auf Weihnachten. Während der Adventskalender mit der Maus von FRANZIS hinter 24 Türchen Experimente, Bastelaktionen und Spiele für Kinder ab sieben Jahren bereithält, weckt Carlsen mit dem Buch „Frag doch mal … die Maus: Der Adventskalender 2026“ täglich die Neugier. Auf 24 Seiten zum Auftrennen beantwortet die Maus spannende Fragen rund um Weihnachten, Winter und Natur.

Ausprobieren, Spielen und Staunen

Auch unter dem Weihnachtsbaum gibt es einiges zu entdecken: Mit dem Die Maus Kindermikroskop-Set inklusive Koffer von Bresser können Kinder ab acht Jahren in die faszinierende Welt des Mikrokosmos eintauchen. Bei „Die Maus: Raus aus der Mausefalle“ von Schmidt Spiele gilt es, mit geschickt gewählten Karten Geschichten zu vervollständigen und gefangene Mäuse zu befreien. Und mit dem neuen „Frag doch mal … die Maus: Mein Rätselblock mit der Maus – Fahrzeuge und Verkehr“ bietet Carlsen 96 Seiten voller spannender Quizfragen, Labyrinthe, Wortspiele und Malaufgaben rund um Fortbewegungsmittel und den Straßenverkehr.

Kleine Lieblingsstücke mit Maus und Elefant

Ob am Rucksack, auf dem Lieblingsshirt oder als Schmuckstück: Die Maus und ihre Freunde begleiten kleine und große Fans auch im Alltag. Schmidt Spiele hat die Maus und den blauen Elefanten als neue Plüschanhänger im Sortiment, die sich an Taschen und Rucksäcken befestigen lassen. Bei hessnatur zieren die beliebten Figuren T-Shirts, Sweatshirts und weitere Kleidungsstücke einer limitierten Kollektion aus Bio-Baumwolle, bei ausgewählten Modellen ergänzt durch recycelte Baumwolle. Für einen besonderen Blickfang sorgt Juwelier Kraemer mit einer exklusiven Schmuckkollektion rund um Maus, Elefant und Ente. Die Auswahl umfasst Ohrringe, Ketten, Armbänder und Anhänger aus 925er Silber, deren liebevoll gestaltete Motive von Hand koloriert werden.

Teilnahmebedingungen

Um eine Chance auf die Preise zu haben, füllt das folgende Formular korrekt aus, um im Verlosungspool zu landen. Es ist zwar keine Teilnahmebedingung, doch freuen wir uns immer über ein Like unserer Facebookseite. Teilnahmeschluss ist der 8.12.2026 um 23:59 Uhr.

Alle eingehenden Daten werden ausschließlich für die Verwendung in Zusammenhang mit unserem Gewinnspiel gespeichert, entsprechend den Regelungen des Datenschutzgesetzes vertraulich behandelt und nach dem Teilnahmeschluss automatisch entsprechend der EU-Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) gelöscht. Die Gewinner:innen erhalten im Fall des Gewinns den (die) Preis(e) ohne weitere Kosten an die angegebene Adresse geschickt. Ein Versand an eine andere Adresse ist nicht möglich.

Ein Sachgewinn kann nicht in bar abgelöst werden. Es besteht kein Rechtsanspruch auf einen Gewinn. Mitarbeiter:innen von BeyondPixels.at dürfen nicht am Gewinnspiel teilnehmen. Weiters behält sich BeyondPixels.at das Recht vor, Teilnehmer:innen, die gegen Strafgesetze, die guten Sitten oder diese Spielbedingungen verstoßen, mit sofortiger Wirkung von der Teilnahme auszuschließen, wobei in diesem Fall eine allenfalls erworbene Berechtigung zum Gewinnbezug erlischt.

BeyondPixels wünscht viel Glück!