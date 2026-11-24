Ob für die Feiertage selbst oder die Tage rund um Weihnachten: IUMAN widmet sich mit der Christmas Collection 2026 ganz dem Thema Homewear und präsentiert neue Pyjamas und gemütliche Styles für die Wintersaison.

Im Mittelpunkt der Kollektion stehen klassische Weihnachtsmuster und saisonale Farben. Karos im Tartan-Stil treffen auf typische Weihnachtstöne wie Rot und Grün sowie verschiedene Blaunuancen. Ergänzt werden die Designs durch Stickereien und winterliche Motive wie Lebkuchenfiguren, Teddybären und Rentiere. Einige Modelle sind zudem aufeinander abgestimmt und eignen sich für gemeinsame Looks während der Feiertage.

Neben Pyjamas umfasst die Kollektion auch Homewear für entspannte Stunden zu Hause. Die verschiedenen Styles lassen sich vielseitig tragen und eignen sich ebenso als Geschenkidee zu Weihnachten. Auch die lustigen Boxershorts sind wieder Teil der Kollektion: Mit dreidimensionalen Motiven und humorvollen Details bringen sie eine spielerische Note in die Unterwäsche-Auswahl und sorgen für eine etwas andere Geschenkidee.

Die begleitende Weihnachtskampagne zeigt die Kollektion in einer gemütlichen Wohnumgebung. Zwischen Büchern, Decken, Weihnachtsdekoration, Keksen und liebevoll verpackten Geschenken entsteht eine stimmungsvolle Kulisse, die traditionelle Weihnachtselemente mit einer modernen, ungezwungenen Atmosphäre verbindet.

Die Christmas Collection 2026 ist ab dem 30. November online und in allen IUMAN Stores erhältlich.