Das Kölner Fashionlabel ARMEDANGELS nutzt die diesjährige Black Week, um gemeinsam mit SOS Humanity die zivile Seenotrettung im Mittelmeer stärker ins öffentliche Bewusstsein zu rücken. Die hohe Aufmerksamkeit rund um die Aktionswoche bietet eine Plattform, um Solidarität sichtbar zu machen und die Arbeit der Menschen zu unterstützen, die sich tagtäglich für die Rettung von Menschenleben einsetzen.

Unter dem Motto „Make Your Discount Count“ verbindet ARMEDANGELS sein Black-Week-Angebot vom 21. bis einschließlich 30. November 2026 mit einer Spendenaktion: Kundinnen und Kunden erhalten 20 % Rabatt auf ihren Einkauf. Gleichzeitig spendet das Unternehmen 10 % des Einkaufswerts aller rabattierten Bestellungen an SOS Humanity. Die Spende wird vollständig von ARMEDANGELS getragen.

„Gerade jetzt, nachdem öffentliche Mittel gestrichen wurden, zählt jede Unterstützung. Jede Spende entscheidet mit darüber, ob unsere Rettungsschiffe auf See sind, wenn Menschen in Seenot geraten. ARMEDANGELS begleitet uns seit unseren ersten Einsätzen vor zehn Jahren. Wir sind dankbar, dass sie jetzt die Black Week nutzen, um gemeinsam mit uns Leben zu retten.“ Nina Geisler, Geschäftsführerin bei SOS Humanity.

Vier prominente Stimmen für mehr Aufmerksamkeit

Unterstützt wird die Kampagne von vier prominenten Stimmen aus Film, Fernsehen und Comedy: der Schauspielerin Jördis Triebel, der Podcasterin und Moderatorin Anna Dushime, der Moderatorin und Schauspielerin Jeannine Michaelsen sowie dem Comedian und Theaterpädagogen Tahsin Mirza. In kurzen Kampagnenfilmen geben sie der zivilen Seenotrettung eine Stimme und zeigen, warum Unterstützung wichtig ist. Dabei bringen sie unterschiedliche Perspektiven und persönliche Erfahrungen ein.

Jördis Triebel ist unter anderem aus den Serien „Dark“ und „Babylon Berlin“ bekannt und wurde zweimal mit dem Deutschen Filmpreis ausgezeichnet. Jeannine Michaelsen steht seit 2012 für „Joko gegen Klaas – Das Duell um die Welt“ vor der Kamera und ist zudem mit ihrer eigenen Bühnenshow auf Tour. Anna Dushime leitet die Redaktion des „Browser Ballett“ und wurde 2024 mit einem Grimme-Preis Spezial ausgezeichnet. Eine besonders persönliche Perspektive bringt Tahsin Mirza ein: Der Comedian und Theaterpädagoge floh 2014 im Alter von 15 Jahren allein aus dem Irak über das Mittelmeer nach Deutschland und kennt die Bedeutung ziviler Seenotrettung aus eigener Erfahrung.

„Menschen in Seenot zu helfen, ist Pflicht. Deshalb ist es wichtig, dass Organisationen wie SOS Humanity ihre Arbeit auch angesichts der gestrichenen Fördermittel der Bundesregierung fortsetzen können – und dass wir alle im Rahmen unserer Möglichkeiten dazu beitragen, diese Arbeit zu unterstützen.“ Jördis Triebel

Wegfall der Bundesförderung erhöht finanziellen Druck

Nachdem die Bundesregierung zivile Seenotrettungsorganisationen 2023 und 2024 mit bis zu 2 Millionen Euro unterstützt hatte, wurde die Förderung ab Mitte 2025 vollständig eingestellt. Für Organisationen wie SOS Humanity bedeutet dies den Wegfall von fest eingeplanten Zuschüssen für 2025 und 2026 – in Zeiten stark gestiegener Kosten. ARMEDANGELS verbindet mit SOS Humanity eine langjährige Partnerschaft und unterstützt die Organisation seit ihren Anfängen – von den ersten Crew-T-Shirts bis hin zu gemeinsamen Kampagnen.

„Als Marke möchten wir Menschen dazu inspirieren, bewusste Kaufentscheidungen zu treffen und Verantwortung zu übernehmen. Gleichzeitig ist uns wichtig: Engagement sollte nicht an einen Einkauf geknüpft sein. Wer SOS Humanity unterstützen möchte, kann dies jederzeit direkt tun – unabhängig von der Black Week. Auch wir werden SOS Humanity zusätzlich und unabhängig von der Aktion mit einer Spende unterstützen.“ Martin Höfeler, Gründer und CEO von ARMEDANGELS.