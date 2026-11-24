Am Black-Friday-Wochenende belohnt Lush alle, die Gutes tun: vom 27. bis 30. November 2026 wird es bei Lush online und in den Shops Aktionen zugunsten des Charity Pots geben.

Kund*innen erhalten in diesem Zeitraum beim Kauf einer Charity Pot Bodylotion im Shop ein Überraschungs-Goodie als Dankeschön (solange der Vorrat reicht) und sammeln im Onlineshop doppelte Punkte auf den gesamten Einkauf.

Black Friday x Charity Pot

Die Hand- und Bodylotion Charity Pot unterstützt nicht nur mit 75% seines Nettoverkaufspreises aktivistische Organisationen und Vereine in den Bereichen Menschenrechte, Umwelt und Tierrechte, sondern enthält auch Fair-Trade-Kakaobutter. Die verwendeten Kakaobohnen stammen aus der Dominikanischen Republik, Peru und Sierra Leone und werden nach biologischen Methoden sowie im Rahmen von Agroforstmodellen angebaut, die die lokalen Wälder schützen.

Charity Pot , Hand- und Bodylotion

15,- Euro (105 ml)

Der Charity Pot ist zurück! Für weiche Haut und starken Aktivismus! Weil die Welt mehr lokales Engagement braucht und ihr die Rückkehr des Charity Pots gefordert habt, hat Lush ihn für eine neue Ära von weicher Haut und wirkungsvollem Wandel wieder ins Sortiment aufgenommen. Wartet nicht länger: Pflegt eure Haut und macht mit! Wenn du mehr über den „Charity Pot“ erfahren und lokale Projekte unterstützen möchtest, schau an diesem Wochenende in eurem Lush-Shop vor Ort vorbei und finde heraus, wie du mit deinem Einkauf etwas Gutes bewirken kannst.L ush erklärt, warum das Unternehmen nicht an den üblichen Black-Friday-Aktionen oder Werbedeals teilnimmt: „Ihr werdet von uns weder Spam-Mails in eurem Posteingang noch lange Warteschlangen vor unseren Shops finden. Wir glauben, dass der größte Mehrwert, den wir unseren Kund*innen bieten können, in unseren Inhaltsstoffen, unserer handgemachten Herstellung und unserem ethischen Engagement liegt.“

Back by popular demand

Aufgrund der großen Nachfrage seitens der Kund*innen und der Lush Community brachte Lush im September – pünktlich zur Weihnachtssaison – sein beliebtestes Spendenprodukt, den Charity Pot, wieder auf den Markt: Die Hand- und Bodylotion ist in der Lush-App und im Lush Club in allen Lush Shops in Österreich sowie im Lush Online Shop erhältlich.

Kund*innenstimmen zur Wiedereinführung des Charity Pots: