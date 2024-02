Was erwartet uns alles in Monster Hunter Wilds?

Auf der offiziellen Website von Capcom für Monster Hunter Wilds steht, dass es irgendwann im Jahr 2025 veröffentlicht wird. Was noch?

Mehr zu Monster Hunter Wilds

Monster Hunter gibt es seit der Veröffentlichung des ersten Spiels im Jahr 2004, und viele Fans sind bei dieser einzigartigen Serie geblieben. Die Action-Rollenspiel-Serie macht genau das, was der Name schon sagt: Spieler:innen jagen Monster. Mit dem neuesten Ableger namens Monster Hunter Wilds erscheint ein Game, das sowohl auf der PS5 als auch auf Xbox Serie-Konsolen erscheinen wird. Eine PC-Version ist ebenfalls in Planung, und die einzige Ausnahme ist die Nintendo Switch – sie kann technisch einfach nicht mehr mit dem aktuellen Stand Schritt halten. Eine Nachfolge-Konsole wäre hier natürlich wieder wesentlich interessanter, aber noch hat Nintendo nichts dazu gesagt. Der Titel wird einen spielbaren Multiplayer-Modus und einen Online-Multiplayer-Modus haben, der es uns allen ermöglicht, Monster von überall her zusammen zu bekämpfen.

Crossplay wäre zweifelsohne eine große Sache, wenn wir zwischen verschiedenen Systemen zusammen spielen könnten. In der Vergangenheit hatte jedoch kein anderes Spiel in diesem Franchise Crossplay, die Erwartungen sind also gedämpft. Dennoch gibt es Hoffnung für den neuesten Teil der Monster Hunter-Serie, da viele Fans hoffen, dass Crossplay zu einer Sache wird. Trotz seiner Gewaltdarstellung wird auch Monster Hunter Wilds wohl kein Spiel ab 18 Jahren – dies gibt der Serie ein viel breiteres Publikum, da auch Jüngere hier reinschnuppern können. Wobei die Spielverkäufe in Läden ohnehin zurückgehen: Online gibt es nirgends eine Abfrage, wie alt die Käufer:innen sind. Dies lässt das Problem, ob ein Spiel basierend auf seiner Bewertung mehr Kopien verkaufen wird oder nicht, irgendwie sinnlos erscheinen. So oder so – das Spiel erscheint wohl 2025, freut ihr euch schon darauf?