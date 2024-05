Die neue “richtige” Pokémon-Generation wird erst 2026 erscheinen

Wenig überraschend gehört 2025 ganz dem angekündigten Pokémon Legends: A-Z. Das passt dann gut zum Start der Nintendo Switch 2!

Über die Pokémon-Generation 10

Der renommierte Pokémon-Leaker Khu sagt, dass wir eine Weile warten müssen, um die ersten Spiele der Generation 10 zu sehen, deren Release, wie er andeutet, mit dem 30. Jahrestag der Serie zusammenfallen werden. In einem kürzlichen Tweet fragte der Pokémon-Leaker, ob wir “auf die zehnte Generation vorbereitet sind?” und begleitete die Frage mit “30thA”. Der 30. Jahrestag der Serie wird im Jahre 2026 begangen, ein Jahr nach der Veröffentlichung von Pokémon Legends: Z-A. Khu antwortete im selben Thread und erklärte, dass Z-A nächstes Jahr nicht “zu früh” starten wird, was die Frage, ob es ein Cross-Gen-Titel zwischen dem Switch und seinem kürzlich anerkannten Nachfolger sein wird, umso berechtigter macht. (Natürlich wird das so sein, ganz klar – so, wie es bei der PS4 und PS5 der Fall war.)