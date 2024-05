Spiele wie Undertale gesucht? Probiert doch Athenian Rhapsody (PC)

Der erste Blick auf dieses Game ist, egal, von wo ihr kommt, ziemlich wild. In Wahrheit erwartet uns ein Ableger der Marke Undertale , allerdings weitaus weniger unterschwellig oder dezent. Denn Toby Fox’ Ausnahmetitel lässt euch selbst erkunden, wichtige Momente wirken lange nach und ein Gefühl der Bedrohung oder der inneren Ausgeglichenheit machen sich breit, schon während des Spiels. All das interessiert Athenian Rhapsody einen feuchten Kehricht: Mit der Brechstange wird euch der ganz eigene Humor des Spiels serviert, was vor allem beim Spielen der Demo für nicht wenige Lacher sorgt. Während ihr nämlich mit der Geschichte und den knallbunten Charakteren im Spiel warm werdet, kommen plötzlich actionreiche Elemente ins Spiel. Tatsächlich ist der Vergleich zu Cooking Mama – und WarioWare -Minispielen nicht unpassend, mehr noch, das passt wie die Faust aufs Auge. Hier eine Galerie für euch:

In Bezug auf das tatsächliche Gameplay, wenn ihr Undertale gespielt habt, wisst ihr bereits, was euch erwartet. Bei den Angriffen jedes Feindes weicht ihr nach Leibeskräften aus, haltet tapfer dagegen und versucht, den Kampf zu einem Ende zu bringen. Wie ihr das anstellt, ist vollkommen euch überlassen: Während ihr mit schrägen Sprites und Animationen konfrontiert werdet, spielt ihr eine breite Palette von Minispielen und zwingt dabei eure Widersacher entweder in die Knie, oder aber ihr freundet euch mit ihnen an. Jede Entscheidung eurerseits produziert eine Sammelkarte. Diese haben natürlich ihre eigenen Auswirkungen im Verlauf des Spiels, ganz klar. Neben dem massiven Charme bis hin zu unsinnigen und urkomischen Gags geht es in Athenian Rhapsody (derzeit 12,57 Euro auf Steam) ganz schön drunter und drüber. Wie das genau aussieht, seht ihr gleich hier in diesem Trailer: