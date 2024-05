Disney Dreamlight Valley: So löst ihr Dreamlight Parks-Quests wie Popcorn-Fan

Popcorn-Fan, Süßer Samariter und Anstecknadel-Ersteller – so löst ihr die Dreamlight Parks-Quests-Aufgaben in Disney Dreamlight Valley!

Über die Dreamlight Parks Fest-Aufgaben

Wenn ihr die Dreamlight-Quests im Reiter „Dorf“ betrachtet, fallen euch drei neue Herausforderungen auf. Sie heißen nämlich Popcorn-Fan, Anstecknaldel-Ersteller (sic!) und Süßer Samariter. Wie es in letzter Zeit öfters im Disney Dreamlight Valley der Fall ist, habt ihr aber selbst zu wissen, was zu tun ist, damit ihr diese Quests erledigen könnt. Damit ihr nicht länger suchen müsst, gibt es hier eine Anleitung für euch!

Schritt eins ist jedenfalls ein Gespräch mit Dagobert Duck in seinem Laden. Denn erst dann startet das Dreamlight Parks Fest in Disney Dreamlight Valley, und damit bekommt ihr auch ein paar Rezepte spendiert und euch wird das Event erklärt. Habt ihr dann diese Einführung hinter euch gebracht und ein bisschen Zeit im Tal verbracht, könnt ihr euch dann dem Lösen der vier neuen Aufgaben widmen.

Popcorn-Fan

Um das Abzeichen Popcorn-Fan zu verdienen, müsst ihr sämtliche Popcorn-Eimer herstellen. Diese findet ihr in eurem Werkbank-Menü unter „Möbel“ und könnt sie dort basteln. Insgesamt benötigt ihr die folgenden Zutaten:

200 grüne Anstecknadeln

80 Blumenanstecknadeln

80 blaue Anstecknadeln

70 rote Anstecknadeln

20 lilane Anstecknadeln

Die grünen Anstecknadeln bekommt ihr durch Bewohnerquests. Es heißt also, regelmäßig mit ihnen zu sprechen und deren Aufgaben zu erfüllen. Falls ihr sie schon gesehen habt, Blumenanstecknadeln stehen so wie Blumen herum und lassen sich ganz leicht von euch pflücken. Also Augen auf und sammelt fleißig! Die blauen Anstecknadeln bekommt ihr manchmal beim Fischen, da solltet ihr die Angel auspacken. Einfach in der Gegend liegen manchmal die roten Anstecknadeln herum, und die 20 lilanen Anstecknadeln findet ihr nirgends. Sie sind von euch herzustellen und sind unter der Kategorie „Funktionale Gegenstände“ zu finden.

Anstecknaldel-Ersteller

Wenn ihr am Achievement Popcorn-Fan dran seid, braucht ihr 20 lilanen Anstecknadeln, diese müsst ihr craften. Tja, und wenn ihr diese 20 gebastelt habt, bekommt ihr auch gleich diese Auszeichnung „gratis“ dazu! Inklusive Rechtschreibfehler, der sogar schon zwei Updates überlebt hat.

Süßer Samariter der Dreamlight Parks

Nicht an der Werkbank, sondern beim Kochen erhaltet ihr hier alles Notwendige. Denn dadurch, dass ihr mit Dagobert gesprochen habt, gibt es auch Rezepte für Minnie-, Prinzessin Aurora-, Spaceship Earth- und Stitch-Cupcakes. Alles, was ihr zu tun habt, ist, 25 Cupcakes herzustellen und sie anschließend zu verschenken. Das ist es auch schon, und dann gehört der Süßer Samariter-Titel euch!

Staubt Goodies ab – PARKSFEST24 lautet der Code!

Wie wir bereits erwähnten, laufen die Dreamlight Parks-Festivitäten bis zum 5. Juni 2024. Mit dem oben angegebenen Code bekommt ihr drei neue Einrichtungsgegenstände zu eurer freien Verwendung. Habt ihr noch mehr Codes für uns? Dann ab damit in die Kommentare!