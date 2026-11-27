Stellt euch vor, die Skischuhe knirschen am Dorfplatz von Maria Alm, doch statt eines kühlen Durchgangszimmers öffnet sich eine Welt mit Kaminwärme, eigenen Raumgeschichten und mehr als 60 Jahren Gastfreundschaft der Familie Schwaiger. Als Flaggschiff der Eder Collection setzt das Hotel eder im Salzburger Land auf Persönlichkeit und Charakter statt austauschbarer Räume. Hier seid ihr keine Zimmernummern, sondern Gäste:innen mit Namen, die nach dem letzten Schwung einen Ort vorfinden, an dem Gespräche länger dauern und der Skitag nicht abrupt endet.

Ohne Skibus zur Natrunbahn und flexibel durch den Hochkönig

Schon nach rund 150 Metern zu Fuß erreicht ihr die Natrunbahn und startet in die Region Hochkönig mit 120 Pistenkilometern, 60 Pisten sowie 34 Winterbergbahnen. Eure Ausrüstung bringt ihr kostenfrei im Skidepot an der Talstation (Am Kirchplatz 3, täglich 7:30 bis 21:30 Uhr, nach 17 Uhr mit Key Card gegen 25 Euro Pfand an der Rezeption) unter, während Sport2000 Maria Alm, INTERSPORT Rent an der Talstation der Natrunbahn sowie die Skischule Maria Alm (Ski und Snowboard in vier Sprachen) vor Ort bereitstehen. Ihr könnt eure Routen trennen, im eigenen Tempo fahren oder auch einmal bewusst einen Tag ohne Ski einlegen und bei Winterwanderungen, Rodeln, Langlaufen, Schneeschuhwandern oder einem Spaziergang durch das Dorf durchatmen.

Gastgebertum in der Familie Schwaiger Gastgebernähe schafft Vertrauen

Seit über 60 Jahren Schwaiger-Gastfreundschaft! Ihr könnt jederzeit Fragen stellen, Tipps für den Skitag holen und euch darauf verlassen: Hier seid ihr kein Zimmer mit Nummer, sondern Gast mit Namen.

Vom 25-Meter-Pool ins Wirtshaus und zu eder&sons

Nach der Kälte draußen erwartet euch drinnen der Kontrast aus Wasser, Wärme und Küche: Ihr könnt im 25-Meter-Innen- und Außenpool schwimmen – der Innenbereich ist 24 Stunden geöffnet – oder in fünf Saunen ab 18 Jahren (Finnische Sauna, Bio-Sauna, Dampfbad, Infrarot- und Kräutersauna) entspannen. Wer es privater mag, nutzt das Eder Private Spa, Ruheräume, die Relax Loft Gallery oder Zimmer wie die Großglockner Spa Suite mit eigener Sauna. Morgens stärkt ihr euch von 7:30 bis 10:30 Uhr mit regionalen Produkten und der Green Breakfast Bar, abends wählt ihr im täglich geöffneten Wirtshaus von 18 bis 20 Uhr aus einem Wahlmenü in mehreren Gängen, trinkt eder Bier oder wechselt an die Bar neben der Rezeption. Von Donnerstag bis Samstag öffnet zudem eder&sons als kulinarische Weltreise ohne fixe Karte mit Show Cooking – passend dazu, wenn donnerstags die Küche im Hotel SEPP geschlossen ist und Gäste ins Hotel eder kommen.