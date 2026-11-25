Zum Internationalen Tags der Sardine lud die Kultmarke Nuri gemeinsam mit Gastgeberin Alexandra Palla in den Marktraum am Wiener Naschmarkt. Beim „Sardinenmarkt“ wurde die Dose zum Mittelpunkt einer gedeckten Tafel – mit Tricks zum richtigen Dosen-Öffnen, einer Verkostung der einzelnen Sorten und einem Sardinen-Menü als Buffet. Neben der Nuri Produkt-Vielfalt wurde ein neues limitiertes Nuri X PALLA Vienna Geschirrtuch präsentiert, das ab sofort im Nuri Shop erhältlich sein wird.

Dass Sardinen aus der Dose der Star eines schön gedeckten Tisches sein können, zeigten Nuri und PALLA Vienna am gestrigen Abend. Die Idee dahinter: die Nuri-Sardinendose als Genussprodukt mit Stil zu inszenieren.

Tischkultur im Nuri-Look

Gedeckt wurde an einer langen Holztafel. Das Tischtuch von PALLA Vienna im typischen Geschirrtuch-Design mit gelbem Rand und Nuri-Stick traf auf die Kultfarben Gelb, Grün und Rot. Eigens für den Abend hatte Alexandra Palla eine limitierte Geschirrtuch-Edition designt: Leinenkaro mit grünem Nuri-Logo, gebunden mit einer Papierschleife. Natürlich durfte auch die Nuri-Sardinengabel nicht fehlen. Für den historischen Blick sorgte Annette Ahrens mit Fundstücken aus der Geschichte der Sardine. Außerdem wurden im Marktraum das Nuri-Kochbuch, Produkte aus dem Nuri Shop und Mode von PALLA Vienna präsentiert. Das limitierte Geschirrtuch von Nuri und PALLA Vienna ist ab sofort im Nuri Shop in der Wiener Herrengasse erhältlich.

Erst die Dose, dann das Menü

Zum Auftakt wählte jeder Gast aus verschiedenen Sorten eine eigene Nuri-Sardinendose. Dazu gab es Zitrone, Butter, frisches Brot und Nuri-Olivenöl. Wer sich schon immer gefragt hatte, wie man eine Nuri-Dose richtig öffnet, bekam die Antwort live vor Ort. Als Hauptgang stand Pasta in Tomatensauce mit Nuri-Sardine auf der Küchenzeile des Marktraums. Zum Nachtisch gab es Schokosardinen mit saisonalen Früchten. Sämtliche Gerichte stammten aus dem Nuri-Kochbuch.

Nuri X PALLA Vienna Geschirrtuch jetzt im Nuri Shop für 25 € limitiert erhältlich.