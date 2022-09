Warten auf Oxenfree 2: Lost Signals – der Qualität wegen

An update on OXENFREE II: Lost Signals pic.twitter.com/bEcwrvHUR9

Oxenfree 2: Lost Signals findet fünf Jahre nach den Ereignissen des ersten Spiels statt, und darin dürft ihr die gleichen fesselnden Dialoge, kniffligen Rätsel und drohenden Gefühl der Angst erwarten. Oxenfree 2: Lost Signals soll später in diesem Jahr für PC, PlayStation- und Xbox-Konsolen sowie Nintendo Switch erscheinen. Damit nicht genug: Mehr als sechs Jahre nach seinem PC-Debüt und fünf Jahre nach seiner Ankunft auf iOS und Android macht Netflix Oxenfree für diejenigen mit einem Abonnement des Streaming-Dienstes frei verfügbar. Ab heute können wir die neue “Netflix Edition” des Spiels aus den iOS- und Android-App-Stores herunterladen. Neu in dieser Version von Oxenfree ist die erweiterte Lokalisierungsunterstützung. Alles in allem können wir das Spiel jetzt mit Untertiteln in mehr als 30 Sprachen spielen.