Oxenfree 2: Lost Signals wurde angekündigt + Trailer für euch

Über Oxenfree 2: Lost Signals

Der leitende Autor und Mitbegründer von Night School, Adam Hines, erklärte ein wenig über die Handlung von Oxenfree 2. Obwohl Teil eins eine Coming-of-Age-Geschichte war (hier geht’s zu unserem Test), in der Highschooler in den übernatürlichen Ereignissen von Edwards Island gefangen waren, wird man im Nachfolger Riley Poverly spielen. Sie ist jemand, der sich “mit den Auswirkungen der Post-Adoleszenz auseinandersetzt” und sich mit den Entscheidungen auseinandersetzt, die sie im Leben getroffen hat, und mit der Person, die sie im Laufe der Jahre geworden ist.

Also ja, es klingt, als ob man in Oxenfree 2: Lost Signals inmitten all der Angst und der unheimlichen Atmosphäre auch mit vielen Emotionen zu kämpfen haben wird. Und keine Sorge, es sieht so aus, als ob die Atmosphäre immer noch so eindringlich ist wie eh und je. Rileys Job als Umweltforscherin scheint sie direkt in die Mitte einiger übernatürlicher Ereignisse geführt zu haben. Das Gameplay mit vielen Gesprächen und Beziehungsdrama scheint uns erhalten zu bleiben. Wie gesagt, Oxenfree 2: Lost Signals kommt “bald” auf Nintendo Switch, PC, PS4 und PS5.