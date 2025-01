vivo X200 Pro Test: Wer Kameras mag, wird dieses Smartphone lieben

Nicht nur Content-Fans und Fotobegeisterte sollten sich das vivo X200 Pro näher ansehen. Was es alles kann, klärt unser Testbericht!

Über das vivo X200 Pro

Pünktlich zum Marktstart wurden wir vom Hersteller mit einem vivo X200 Pro bedacht. Die offizielle Website des Geräts zeigt, dass sich hier einiges befindet, was das Interesse wecken kann! Den Anfang macht die ZEISS-Fotografie, die in mehreren Punkten wohlwollend hervorgehoben wird. So erwarten uns neben der ZEISS-Hauptkamera auch eine 200 MP Tele-Kamera sowie starke Chips im Inneren. Das setzt sich auch bei der Performance fort, wo der Hersteller den MediaTek Dimensity 9400 anpreist. Ein 5.200 mAh fassender Akku soll dann genauso beeindrucken wie Funtouch OS 15, vivos Variante von Android 15. Natürlich dürfen hier KI-Funktionen wie eine Live-Anrufübersetzung, KI-Transkriptionsunterstützung und KI-Notizenunterstützung nicht fehlen.

Das raffinierte Design soll Brillanz in jeden Winkel und in jedem Detail erstrahlen lassen – zumindest, wenn es nach dem Hersteller geht. Wenn ihr auf der Website nach unten scrollt, merkt ihr früh, worauf das Unternehmen hier den Fokus gelegt hat. Jedes einzelne Feature der Kameras wird ins Detail beleuchtet, so erfahrt ihr alles über Nachtaufnahmen, die farbgetreue Wiedergabe, die Stärken bei Videoaufnahmen und vieles mehr. Da wird schnell klar, dass ihr für dieses Smartphone nur dann in Frage kommt, wenn ihr mit eurem Gerät auch wirklich viele Fotos und Videos machen wollt – alle anderen werden hier möglicherweise von all den Optionen erschlagen. Also: Das vivo X200 Pro präsentiert sich als ein faszinierendes Smartphone der Extreme, das in vielen Bereichen beeindruckt, aber auch einige Herausforderungen offenbart.

Der erste Eindruck

Nehmen wir das Handy doch zunächst einmal in die Hand. Die Front ist wie üblich nichts Neues mehr: Ein Full-Screen-Bildschirm wird nur von einer kleinen runden Aussparung oben mittig im Display unterbrochen. Dahinter verbirgt sich die Frontkamera, nicht mehr und nicht weniger. Sehr cool ist, dass das Display ganz leicht an allen Seiten abgerundet wurde, das sorgt für eine runde Haptik und sieht auch sehr gut aus! An den Kanten verhält es sich wie folgt: Die linke Kante ist bis auf zwei Antennenstreifen komplett clean gehalten, so wie die Oberseite – dort findet ihr nur zwei Mikrofon-Einlässe, mehr nicht. Rechts gibt es den altbekannten Verbund aus Lautstärkeregelung und Standby-Knopf, und beide haben einen harten Druckpunkt. Unten gibt es auch nicht vieles zu sehen, hier tummeln sich SIM-Schacht, Mikrofon, USB-C-Buchse und ein großer Lautsprecher.

Doch an der Rückseite des Handys zeigt sich, warum vivo mit seinem X200 Pro die Kamera-Oberklasse für sich beanspruchen möchte. Gut 40 % des Rückens gehören einzig und allein der Kamera-Insel, auf der sich drei Objektive den Platz teilen. Während andere Hersteller diese Aussparung respektive Erhöhung des Geräts irgendwie minimieren wollen, pfeift vivo augenscheinlich drauf und genehmigt den Linsen fast noch einmal so viel Höhe, wie sonst das restliche Smartphone benötigt. Haptisch ist das Gerät jedenfalls bestens gelungen, denn es ist ausbalanciert, kann sogar auf der cleanen linken Kante im Querformat stehen und sowohl die Vorder- als auch die Rückseite des Handys aus Glas fühlen sich im Gebrauch einfach nur top an. Also nehmen wir das Teil mal in Betrieb und schauen, was es so alles kann!