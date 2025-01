vivo X200 Pro startet am 23. Jänner 2025 in Österreich durch

So sieht Oberklasse aus: Das vivo X200 Pro erscheint demnächst in Österreich. Was uns damit alles erwartet, lest ihr gleich hier!

Über das vivo X200 Pro

Die X200-Serie setzt einen neuen Standard für User:innen-Experience und überzeugt durch signifikante Fortschritte bei Teleobjektiv-Funktionen, die gemeinsam mit ZEISS entwickelt wurden, lange Akkulaufzeit, Robustheit und ein elegantes Design. “Wir haben die X200-Serie für diejenigen entwickelt, die höchste Ansprüche an ihr Smartphone stellen. Egal, ob sie Fotografie-Enthusiast:in, Mobile-Gamer:in oder jemand sind, der die Kombination aus Design und Leistung zu schätzen weiß – die X200-Serie bietet für jeden etwas“, sagt Martin Wallner, Vice President von vivo Österreich und Ungarn. „Die Serie sprengt die Grenzen dessen, was in einem Smartphone möglich ist. Wir sind überzeugt, dass sie den Nutzer:innen die Möglichkeit geben wird, die Welt auf eine völlig neue Weise zu entdecken und einzufangen.‘‘

Innovative Hardware-Upgrades

Mit der neuen vivo-Serie führen vivo und ZEISS bedeutende Upgrades im gemeinsam entwickelten Bildgebungssystems ein. So verfügt das vivo X200 Pro über ein branchenführendes Kamera-Trio bestehend aus einer 50 MP ZEISS True Color Hauptkamera, einer 200 MP ZEISS APO Telefotokamera und einer 50 MP Ultraweitwinkelkamera. Das X200 ist mit einer 50 MP VCS True Color Hauptkamera, einer 50 MP ZEISS Telekamera und einer 50 MP Ultraweitwinkelkamera ausgestattet.

Zu den weiteren Neuheiten der X200 Pro Hauptkamera zählt der moderne vivo × Sony LYT-818-Sensor mit einer Größe von 1/1,28 Zoll, der im 22-nm-Verfahren hergestellt wird. Die exklusive 200 MP ZEISS APO Telekamera revolutioniert die Fotografie aus großer Entfernung und ermöglicht noch detailliertere Aufnahmen, selbst bei schlechten Lichtverhältnissen. Dank der 200 MP Auflösung bietet das Flagship sechs Telefoto-Funktionen: Telephoto HyperZoom, Telephoto Macro, Telephoto Portrait, Telephoto Nightscapes und Telephoto Sunset.

State-of-the-Art Foto- und Videofunktionen

Mit der X200-Serie kommt der verbesserte Super-Landschaftsmodus, der Funktionen wie Panorama, Landschafts-Langzeitbelichtung und ZEISS-Perspektivkorrektur vereint. Dieser hilft Nutzer:innen dabei, die Schönheit der Natur mit automatischen Optimierungen einzufangen. Zudem bieten neue Modi wie der Atmospheric Style und der Soft Style Landschaftsfarbtöne, ohne dass zusätzliche Filter benötigt werden.

Das X200 Pro rundet sein Repertoire an Bildgebungstools mit 4K-HDR-Cinematografischen-Porträtvideo-Funktionen ab, die sogar bei Gegenlicht glänzen. Selbst im Standard-Videoaufnahmemodus nimmt das X200 Pro Videos in 4K mit 120 fps auf und bietet filmische Zeitlupenfunktionen, unterstützt durch die vollständige 4K-60-fps-HDR-Dolby-Vision-Aufzeichnung im Fokusspektrum.

Maximale Power bei minimalem Verbrauch

Das X200 Pro ist mit einem Dual Flagship Chip ausgestattet, der den optimierten V3+ Imaging Chip von vivo sowie den MediaTek Dimensity 9400 nutzt, um eine optimale Performance zu erzielen. Die vivo X200-Serie basiert auf der MediaTek Dimensity 9400 Flagship-Plattform und verfügt über die zweite Generation des großkernigen Flagship-CPU-Chips, welcher Energieeffizienz sowie High-Performance gewährleistet. Zusammen mit einer 12-Kern-Flagship-GPU bietet die Serie ein beeindruckendes mobiles Gaming-Erlebnis. Weiters verfügt die X200-Serie über ein optimiertes Batteriesystem, das dank der 3. Generation der Silizium-Anoden-Technologie für erhöhte Kapazität und der halbsoliden Batterie für Zuverlässigkeit selbst bei Kälte ausgestattet ist. Das X200 Pro verfügt über eine 6000-mAh-Batterie mit 30-W-Wireless-FlashCharge, während das X200 mit einer robusten 5800-mAh-Batterie ausgestattet ist. 90-W-FlashCharge gehört bei der Serie zum Standard.

Die Augen sehen mit

Auch das Quad-Curved-Eye-Protection-Display der X200 Serie kann sich sehen lassen: Es balanciert Farben und Klarheit perfekt aus und besitzt besonders augenschonende Funktionen. Mit einer Helligkeit von bis zu 4500 Nits und der neuen UltraMotion-Dynamic-Frame-Rate-Technologie überzeugt das X200 Pro mit Klarheit bei hellem Licht und flüssigen Bildern. Die Bildschirme der Serie erweitern die ZEISS Natural Color-Funktionen von der Bildverarbeitung auf die Bildschirmkalibrierung und sind als ZEISS Master Color Display zertifiziert. Um die Herausforderung des Bildschirmflimmerns zu bewältigen, setzt das X200 Pro auf hardwarebasierte 2160 Hz PWM-Hochfrequenz-Dimmung. Mit einem niedrigen SVM von 0,03 werden visuelle Inhalte mit minimalem Flimmern über alle Helligkeitseinstellungen hinweg dargestellt. Die vivo X200-Serie wird mit dem neuen Funtouch OS 15 geliefert, das das individuelle Benutzer:innen-Erlebnis auf ein neues Level hebt.

Cleverness an Bord

Durch die Integration von Google-AI bietet die X200-Serie unterwegs leistungsstarke KI-Funktionen. Das X200 wird mit Googles Circle to Search und Google Gemini, einem KI-Assistenten, geliefert, der Kreativität und Produktivität durch neue Möglichkeiten zum Lernen, Planen und Arbeiten erweitert. Zudem bietet vivo eigene KI-Tools wie AI Note Assist, AI Transcript Assist, AI Erase, AI Photo Enhance und Shadow Removal, die das Bearbeiten von Fotos mühelos machen. Mit der Album-Suchfunktion können Fotos und Videos leichter gefunden werden, während die Album-Memories-Funktion Erinnerungen aufleben lässt.

Weiterer Neuzugang: X Fold3 Pro

Gemeinsam mit den Neuzugängen der X-Serie kommt auch erstmalig das vivo X Fold3 Pro nach Österreich. Ausgestattet mit einem 8,03 Zoll 120 Hz AMOLED-Display, Snapdragon 8 Gen 3 und 5700-mAh-Dual-Cell-Akku beeindruckt das Gerät mit außergewöhnlicher Performance, bei einer Dicke von nur 11,2 mm im zugeklappten Zustand. Das XFold 3 Pro wird zu einem UVP von 1.599 EUR mit 512 GB Speicher und 16 GB RAM erhältlich sein.

Preise und Verfügbarkeit

Das vivo X200 Pro ist mit 16 GB RAM und 512 GB Speicher ab 23. Jänner in der Farbe Titanium zu einer UVP von 1.299,- Euro erhältlich. Das X200 startet in der Farbe Black mit 12 GB RAM und 256 GB Speicher zu einer UVP von 999,- Euro in Österreich. Ab dem Zeitpunkt der Markteinführung erhalten Kund*innen fünf Jahre lang Software-Sicherheitspatches sowie vier größere Android-Updates. Seit Jänner 2024 bietet vivo zudem auf alle Smartphones eine Herstellergarantie von drei Jahren.