Visions of Mana wird im Sommer 2024 erscheinen, Trailer veröffentlicht

Als Teil von Xbox Developer Direct lieferte Square Enix weitere Informationen zu Visions of Mana, dem ersten Spiel der Serie, das auf Xbox erhältlich ist.

Über Visions of Mana

Die Zuschauer wurden mit neuem Gameplay und Filmmaterial hinter den Kulissen verwöhnt, die einen genaueren Blick auf die Gameplay-Funktionen und einige der Kreaturen und Monster lieferten. Der Kampf wurde auch präsentiert, was die Hinzufügung eines Luftkampfsystems hervorhob, mit dem wir physische Angriffe mit Waffen und magische Angriffe in der Luft durchführen können. Die für die Serie typischen Elementare kehren zurück, um uns während des Kampfes in Form von Spezialgegenständen zu unterstützen, wobei jede Waffe einen anderen Effekt im Kampf entsprechend ihrem jeweiligen Element erzeugt, was einen flexiblen und schnellen Kampfstil ermöglicht. Zudem gibt es neue Begleiter, die uns dabei helfen werden, die Karte des Spiels zu durchqueren. Sie werden Pikuls genannt und wurden von Tieren und Mythologie inspiriert.

Square enthüllte auch, dass der Visions of Mana-Soundtrack bei der Veröffentlichung 100 Songs enthalten wird, die alle von Musikschaffenden komponiert oder Beiträge erhalten haben, die an früheren Mana-Titeln beteiligt waren, darunter Hiroki Kikuta, Tsuyoshi Sekito und Ryo Yamazaki. Das Spiel wird auch ein neues adaptives Musiksystem enthalten, mit dem wir nahtlos von der Kartenerkundung zu Schlachten mit Hintergrundmusik wechseln können, die sich in just dem Moment ändert, in dem wir den Kampf betreten oder verlassen. Das im Dezember 2023 angekündigte schöne Open-World-RPG ist der erste Haupteinstieg in die lang anhaltende Mana-Serie seit über 15 Jahren. Visions of Mana kommt in diesem Sommer auf PC, PlayStation und Xbox.