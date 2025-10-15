Verkauft sich PlayStation: The Concert nicht? Konzerttermine werden abgesagt

PlayStation The Concert ist eine Live-Bühnenshow mit Musik aus der gesamten 30-jährigen Geschichte von PlayStation, insbesondere Musik von Gustavo Santaolalla ( The Last of Us ), Joris De Man ( Horizon ), Ilan Eshkeri ( Ghost of Tsushima ), Bear McCreary ( God of War ) und mehr. Seit der Ankündigung der Show wurden jedoch zahlreiche Termine verschoben und direkt abgesagt.

Anfang dieses Jahres wurde berichtet, dass die für Polen, Schweden, Norwegen, Dänemark, Deutschland, Italien und Österreich geplanten Shows abgesagt wurden, während andere, die für Mai 2025 geplant waren, stattdessen auf März 2026 verschoben wurden. Letzte Woche berichtete VGC, dass alle verbleibenden Nordamerika-Tourdaten für PlayStation: The Concert für 2025 abgesagt wurden, einschließlich Konzerte in Atlanta, Cleveland, Detroit, Charlotte, New York, Reading, Washington DC, Grand Rapids, Huntsville, Chicago, Boston und Philadelphia. Nun scheint es, dass die meisten europäischen Termine, die zuvor für Mai 2025 geplant waren und auf März 2026 verschoben wurden, ebenfalls abgesagt wurden. Von den sechs Veranstaltungen, die für europäische Veranstaltungsorte im März 2026 geplant sind, wurden laut der offiziellen PlayStation: The Concert-Website fünf entweder offiziell abgesagt oder sind nicht mehr auf der Website des Veranstaltungsortes aufgeführt. Die Daten sind wie folgt:

6. März – ING Arena, Brüssel, Belgien – offiziell abgesagt

7. März – PSD Bank Dome, Düsseldorf, Deutschland – offiziell abgesagt

8. März – Hallenstadion, Zürich, Schweiz – abgesagt, laut X-Nutzer

9. März – Olympiapark, München, Deutschland – offiziell abgesagt

12. März – Uber Arena, Berlin, Deutschland – nicht mehr auf der Website des Veranstaltungsortes aufgeführt

Das einzige europäische Datum, das noch vor sich zu haben scheint (zum Zeitpunkt des Schreibens), ist die Aufführung am 10. März in der Laszlo Papp Arena in Budapest, Ungarn. Aber auch da ist noch nicht mal die Hälfte der Karten verkauft … Der Olympiapark in München bestätigte die Absage an seinem Veranstaltungsort: „Aus unerwarteten Gründen, die außerhalb unserer Kontrolle liegen, müssen wir Ihnen leider mitteilen, dass PlayStation: The Concert, das für den 9. März 2026 in der Olympiahalle in München geplant ist, nicht stattfinden wird. Wir entschuldigen uns aufrichtig für etwaige Unannehmlichkeiten und danken Ihnen für Ihr Verständnis. Rückerstattungen sind am ursprünglichen Kaufpunkt möglich.“ Obwohl die verbleibenden nordamerikanischen Termine für 2025 abgesagt wurden, hat PlayStation: The Concert derzeit noch mehr als 25 Termine für die Eröffnungsmonate 2026 in Städten wie San Francisco, Los Angeles und Toronto im Angebot.