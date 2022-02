Vergesst D&D 5e, jetzt kommt Dark Souls: The Roleplaying Game

Mit Dark Souls: The Roleplaying Game kommt ein neues Tabletop-Rollenspiel. Es basiert lose auf Dungeons & Dragons – lest hier mehr!

Über Dark Souls: The Roleplaying Game

Als Dark Souls: The Roleplaying Game letzten Monat angekündigt wurde, war die Resonanz unter den Fans geteilt. Anhänger:innen des Videospiels (zu unserem Test) freuen sich auf eine Umsetzung, doch D&D-Fans atmen hörbar durch. Schon wieder ein neues Buch, das nicht viel verändert? Nun, im Detail ist alles ein wenig differenzierter. Das Entwicklerteam von Steamforged Games rückte ein paar Infos heraus, was nun denn die Unterschiede zum de facto-Standard-TTRPG sind. Unter dem Strich lässt sich sagen: Es wird sehr taktisch, und ganz Dark Souls-like gibt es ein Revival eines D&D 4-Mechanismus.

Als Bloodied bekannt, können Monster, aber auch Spielfiguren Zugriff auf neue Fähigkeiten erhalten, sobald sie unter der Hälfte ihrer maximalen Trefferpunkte fallen, also „Blut geleckt“ haben. Insbesondere Monster werden tödlicher und teilen mit neuen und mächtigeren Angriffen aus. Noch nützlicher für die Spieler:innen, so scheint es, wird ein völlig neues Konzept namens “Position” sein, das Steamforged als Folge der Ausdauer von Dark Souls entwickelt hat. Position misst die Gesundheit eures Charakters, aber es ist auch eine Ressource, die ihr ausgeben dürft, um einen Würfelwurf zu optimieren oder spezielle Fähigkeiten zu nutzen, die ihr dank eurer Charakterklasse oder Ausrüstung erworben habt.

Bereitet euch darauf vor, zu sterben

Die Macht eurer Position/Situation steigt dann auf, wenn ihr in der Stufe aufsteigt, aber sie ist immer endlich und wird zu Beginn eines Gefechts zufällig generiert. Die Verwendung ermöglicht es euch, einige ziemlich erstaunliche Dinge zu tun – aber es macht euch auch verwundbar. Dieses High-Risk-High-Reward-System passt perfekt zu Dark Souls, wenn ihr mich fragt. Genauso passt das Todessystem: Da gibt es keine Rettungswürfe gegen das Sterben, wenn ihr null Trefferpunkte habt, seid ihr tot. Ende, fertig, aus die Maus – ihr werdet also viele Tode auf euch nehmen!

Wie im Videospiel werdet ihr dann im Anschluss wieder an einem Lagerfeuer auftauchen und erscheinen. Als Strafe verlieren Spieler:innen einen Teil ihrer Menschlichkeit. Wie sich das im Spiel selbst auswirkt, ist noch nicht bekannt. Auch die Magie wird ein wenig anders funktionieren als in D&D, so soll es möglich sein, einzelne Sprüche öfter zu wirken, mächtigere Zauber wiederum sollen mehr als nur einen Zauberplatz Platz brauchen. Steamforged sagte, dass es viele Synergien mit der neuen Positionsmechanik geben wird, aber mehr ist noch nicht bekannt. Dark Souls: The Roleplaying Game kann ab 8. Februar vorbestellt werden.