Valve kündigt Steam Deck OLED mit 7,4″-Bildschirm und anderen Verbesserungen an

Einfach Steam Deck OLED genannt gehört die neue Version neben der 256-GB-Version des LCD-Modells zu den neuen Premium-Versionen des Handhelds. Es gibt ja Unterschiede zwischen den günstigeren und teureren Stücken, wie wir berichteten . Laut Valve werden die 64-GB- und 512-GB-Versionen des LCD-Modells auslaufen, was bedeutet, dass die drei neuen Optionen so aussehen werden:

Die neuen OLED-Versionen sind noch nicht auf der Steam-Website zu bestellen. Die Spieler können sie am 16. November ab 19 Uhr unserer Zeit bestellen. Gleichzeitig wird eine limitierte Version des 1-TB-Modells mit transparenter Hülle und roten Tasten erst am 16. November in den USA und Kanada erhältlich sein. Valve hat zudem den Preis der 64 GB- und 512 GB LCD-Versionen des Steam Decks gesenkt, um den Lagerbestand dieser neuen auslaufenden Modelle zu dezimieren. Allerdings ist die OLED-Variante ganz so wie ihre Inspiration, die Nintendo Switch OLED (leider ohne HDR), kein Nachfolger, die gebotene Leistung des Handhelds bleibt exakt gleich. Erst in etwa drei Jahren dürfen wir mit einem „Next-Gen-Update“ des Decks rechnen.