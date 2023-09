Steam Deck 2? Bestimmt nicht vor 2026, sagt Hersteller Valve

Valve gerechnet nicht damit, “in den nächsten Jahren” einen echten Steam Deck-Nachfolger zu veröffentlichen.

Mehr zu einem Steam Deck 2

Das sagt Valve-Coder Pierre-Lou Griffais, der an dem Handheld arbeitete, das im Februar 2022 auf den Markt kam. “Im Moment schauen wir uns dieses Leistungsziel an, das wir seit ein paar Jahren als stabiles Ziel haben”, sagte er in einem Interview. „Es ist uns wichtig, dass das Steam Deck ein festes Leistungsziel für Entwickler bietet und dass die Botschaft an die Kunden einfach ist, wo jedes Deck die gleichen Spiele spielen kann. Daher ist es nicht etwas, das wir auf die leichte Schulter nehmen, und wir wollen dies nur tun, wenn es eine signifikante Steigerung gibt, die man haben kann.“

“Wir wollen auch nicht, dass mehr Leistung zu erheblichen Kosten für die Energieeffizienz und die Akkulaufzeit kommt”, fügte er hinzu. “Ich erwarte nicht, dass ein solcher Sprung in den nächsten Jahren möglich sein wird, aber wir beobachten immer noch Innovationen in Architekturen und Herstellungsprozessen genau, um zu sehen, wohin die Dinge dort gehen.” Das macht auch irgendwo Sinn: Denn mehr Leistung würde auch mehr Power benötigen, und da würde die Akkulaufzeit wieder sinken. Valve geht es gut soweit, denn es hat nun mit dem Verkauf von generalüberholten Steam Decks mit großzügigen Rabatten auf den Verkaufspreis begonnen. Und diese Woche gab es die Termine für mehrere zukünftige Steam-Verkäufe bekannt.