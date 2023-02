Updates: Was kommt alles 2023 in Disney Dreamlight Valley noch auf uns zu?

Disney Dreamlight Valley wird im Laufe des Jahres 2023 “richtig” veröffentlicht und free-to-play sein. Es wurden schon einige Updates von Gameloft versprochen!

Das kommt 2023 in Disney Dreamlight Valley

Wie wir bereits berichteten, wird dieses Jahr ganz schön spannend für Disney Dreamlight Valley. Nicht nur, dass es den Sprung von der bezahlpflichtigen Early Access-Version (zu unserem Test des Spiels) zum Free-to-Play-Spiel schafft, sondern auch viele Updates werden erscheinen. Am 16. Februar kommt das Update mit Mirabel Madrigal aus Encanto sowie Olaf aus Frozen. Nicht nur das, auch Neues gibt es zu entdecken – wohl in einem neuen Biom. Das Sternenpfad-Event im Februar feiert zudem Disneys 100-jähriges Jubiläum. Die Ankündigung im April zeigt ein neues Reich, einige neue Charaktere und “mehr Überraschungen” und zeigt ein Bild des geliebten Protagonisten des Königes der Löwen, Simba. Auch dafür gibt es bereits einen Bericht von uns, und der Frühsommer verspricht ein großes Story-Event und die Ankunft einer neuen Prinzessin im Tal.

Multiplayer – Mehrspieler!

Neben neuer Kleidung, neuen Möbeln und dem Weiterspielen der Geschichte rund um das Vergessen im Valley kommt aber noch ein ganz anderer Modus daher. Es wird nämlich der Mehrspielermodus in Disney Dreamlight Valley Einzug halten, und was bedeutet das? Das Team von Gameloft orientiert sich da wohl stark an Hits wie Animal Crossing: New Horizons und lässt euch die Reiche eurer Bekannten besuchen. Höchstwahrscheinlich wird es auch Zufallsreisen geben, und das genaue Ausmaß der Community-Reisen ist noch nicht bekannt. Soll es eine Art Leaderboard geben, auf der man andere Reiche bewerten kann? Werden wir untereinander Ressourcen tauschen können und so richtig Handel betreiben können? Gameloft wird sicherlich nichts unversucht lassen, die eigenen Fans noch besser zu servicieren. Was hättet ihr gerne im Spiel? Sagt es uns in den Kommentaren!