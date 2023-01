Gameloft veröffentlicht Pläne für Disney Dreamlight Valley in 2023

Gameloft hat diese Woche die Pläne für die kommenden kostenlosen Updates im Jahr 2023 für Disney Dreamlight Valley vorgestellt. Hier geht’s zur offiziellen Seite!

Mehr zu Disney Dreamlight Valley in 2023

Dieses Jahr hat eine Menge für das Spiel auf Lager, darunter einen Multiplayer-Modus, neue Charaktere, Reiche, Kleidung, Motive, Dekorationen und Möbel. Zuerst im Februar wird das Spiel zwei neue Dorfbewohner begrüßen: Mirabel aus Encanto und Olaf aus Frozen. Wir werden auch in der Lage sein, “die Geheimnisse des neuen Frosted Heights-Bioms zu entdecken“. Das deutet darauf hin, dass wir einige weitere Quests rund um das Tal selbst erhalten werden, die mehr Details über das Vergessen verraten. Das Sternenpfad-Event im Februar feiert zudem Disneys 100-jähriges Jubiläum. Die Ankündigung im April zeigt ein neues Reich, einige neue Charaktere und “mehr Überraschungen” und zeigt ein Bild des geliebten Protagonisten des Königes der Löwen, Simba. Der Frühsommer verspricht ein großes Story-Event und die Ankunft einer neuen Prinzessin im Tal.

Für den Rest des Jahres können wir uns auf die Hinzufügung eines Mehrspieler-Modus sowie den Rest der oben genannten Inhalte wie Kleidung und Möbel freuen. Einige Fehlerbehebungen und Änderungen der Lebensqualität wurden ebenfalls angekündigt, wie z.B. die weitere Rationalisierung von Rezept- und Inventarsystemen sowie Sprinkler, die Pflanzen automatisiert gießen. Wir dürfen jedenfalls gespannt sein, was uns noch alles in Disney Dreamlight Valley erwarten wird. Bleibt das Spiel seinen Disney-Wurzeln treu, oder kommen auch modernere Zukäufe wie etwa Star Wars und Marvel hinzu? Da der Titel 2023 erst offiziell erscheinen wird und free-to-play wird, können ja noch einige Updates kommen. Ich denke, dass Gameloft damit eine wahre Goldgrube eröffnet hat und noch viele Spieler:innen beglücken wird. Was haltet ihr von diesem Spiel?