Neues Update für Disney Dreamlight Valley: Willkommen, Mirabel Madrigal!

Disney Dreamlight Valley hat in den letzten Wochen sein nächstes großes Update angekündigt. Nun ist es so weit – mit Mirabel aus Encanto!

Auf einmal ist sie da

Die Entwickler von Gameloft hatten zuvor erklärt, dass das Update “in den nächsten Wochen” veröffentlicht werden würde, was viele Fans als Ende Februar auffassten. Nun wurde aber bekannt, dass das Update-Datum der 6. Februar 2023 sein würde. Das ist ja heute?! Wie bereits bekannt gegeben, wird das Update Mirabel Madrigal aus dem Oscar-prämierten Film Encanto einbringen. Es gilt als bestätigt, dass es eine Version des Madrigal Casita im Disney Dreamlight Valley geben wird, dem magischen Haus aus dem Film, das verstehen kann, was die Familie sagt, und seine Türen und Dielen bewegen kann, um ihnen zu helfen. Wir dürfen gespannt sein, wie das Ganze im Spiel aussehen wird!

Das Update wird wie üblich einen neuen Sternenpfad bringen, der Gegenstandsbelohnungen haben wird, die auf Disneys 100-jährigem Jubiläum basieren, das Ende dieses Jahres stattfinden wird. Das Update wird auch Olaf, den Schneemann von Frozen, als interaktiven Charakter bringen, aber vielleicht am relevantesten ist, dass es erhebliche Änderungen an der Sortierung von Gegenständen vornehmen wird. Zudem heißt es, dass es ein “verbessertes Speichersystem” geben wird, bei dem die Truhen jetzt unterschiedliche Designs haben werden, und sie werden auch Paneele haben, die auftauchen, wenn man sich ihnen nähert – wir sehen, was drin ist, ohne die Truhe öffnen zu müssen.