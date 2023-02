Erster Blick auf König der Löwen, Simba und Nala in Disney Dreamlight Valley

Die neue Welt, die für den April 2023 geplant ist, wurde von Nintendo während der Nintendo Direct-Präsentation am Mittwoch enthüllt. Obwohl Dreamlight Valley schon nächste Woche ein neues Update mit Mirabel Madrigal aus Encanto und Olaf aus Frozen erhalten wird , zeigte der kurze Clip des Spiels während der Direct stattdessen Aufnahmen aus dem Update danach, das im April erscheinen wird. Es zeigt die Hauptfigur, die durch eine Umgebung des König der Löwen läuft, sowie Simba und Nala, die im Tal ankamen. Die Reiche unterscheiden sich von den verschiedenen Regionen auf der Karte im Valley, da es sich um separate, eigenständige Gebiete handelt.

Spieler können über die Karte auf sie zugreifen – derzeit gibt es solche Reiche für Toy Story, Vaiana, Frozen, Wall-E und Ratatouille. Bevor das April-Update eintrifft, kommt das dritte große Disney Dreamlight Valley-Update am 16. Februar. Das Studio kündigte vor kurzem die Inhalts-Roadmap von Disney Dreamlight Valley sowie die Nachricht an, dass das April-Update das Reich der König der Löwen enthalten würde. Der Sternenpfad des April-Updates wird sich um Disney Parks drehen. Die Hinzufügung von Simba und Nala wird nicht die erste Präsenz des König der Löwen im Spiel sein. Scar wurde in seinem ersten großen Update im vergangenen Oktober ins Spiel gebracht!