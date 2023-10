Update zu Iron Man: Motive Studio äußert sich zum Entwicklungsstand

Iron Man von EA befindet sich laut dem Entwicklerstudio noch in der frühen Vorproduktionsphase. Doch alles geht gut voran – wir freuen uns!

Mehr zu EAs Iron Man

In einem seltenen, lang erwarteten Update zum kommenden Iron Man-Spiel sagt der Entwickler Motive Studio, dass sich das heiß erwartete Superheldenspiel noch in der frühen Vorproduktion befindet und in die Fußstapfen seiner neuesten Veröffentlichung, des fantastischen Dead Space-Remakes, tritt. Motive General Manager Patrick Klaus brach das langjährige Schweigen des Studios in einem nun veröffentlichten Update. Klaus sagt, dass das Remake von Dead Space “ein großer Meilenstein für das Studio war, und nach seinem erfolgreichen Start hat sich unser Fokus auf das Iron Man-Projekt verlagert, das uns die Möglichkeit gibt, zu arbeiten (und zu spielen!) mit einer anderen außergewöhnlichen besonderen Eigenart.” Was ist das genau, stellt sich die Frage?

“Wir sind noch früh in der Vorproduktion und nehmen uns Zeit, um sicherzustellen, dass wir die bestmögliche Grundlage für die Entwicklung schaffen. Aber wir finden bereits so viele Möglichkeiten, Geschichte, Design und Gameplay mit Iron Man zu erkunden, und es ist aufregend zu sehen, wie die Fantasie lebendig wird. Selbst so früh im Prozess haben wir einen Fan-Rat eingerichtet, der sich aus Iron Man- und Marvel-Fans zusammensetzen; wie bei Dead Space werden sie während des gesamten Entwicklungsprozesses Feedback zu so ziemlich allem geben. In der Zwischenzeit haben wir Unreal Engine 5 als unsere Spiel-Engine gewählt, um das Entwicklerteam in die Lage zu versetzen, ihre Magie zu wirken und etwas wirklich Besonderes zu schaffen.”