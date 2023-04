Unrecord: Ego-Shooter (PC) aus der Sicht einer Bodycam spaltet das Netz

Wenn Grafik zu echt wird: Unrecord, ein fotorealistischer Shooter, wurde quasi über Nacht zu einer Internet-Sensation. Seht hier mehr!

Mehr über Unrecord

Der zweiminütige Trailer zu Unrecord, der vom französischen Indie-Studio Drama entwickelt wird, zeigt einen Polizisten, der ein verlassenes Gebäude betritt und sich an Schießereien mit zahlreichen Kriminellen beteiligt. Co-Regisseur und Programmierer Alexandre Spindler hat das Filmmaterial am Mittwoch auf Twitter gepostet. Es wurde schon millionenfach gesehen und bewertet – so weit, so gut. Das Video hat jedoch auch zu einer Reihe von Debatten geführt, wobei einige in Frage stellten, ob das Filmmaterial tatsächlich im Spiel ist, und andere darauf hindeuten, dass die hyperrealistische Grafik in Kombination mit dem Thema ein Schritt zu weit sein könnte.