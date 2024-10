Ultimative Workstations: Apple MacBook Pro-Modelle mit bis zu M4 Max-Chip angekündigt

Jetzt ist die Katze aus dem Sack: Mit dem Apple MacBook Pro (2024) mit bis zu M4 Max-Prozessoren erwarten uns hier ultimative Workstations. Das ist ein grandioser Abschluss für die dreitägige Ankündigungswelle von neuer Hardware!

Über die MacBook Pro-Modelle (2024)

Wie üblich seid ihr im 14-Zoll-Universum ab 1.899,- Euro (zur offiziellen Apple-Website) dabei, und von da an geht es nur noch nach oben. Apple selbst sagt nach dem Release neuer iMacs und höchst potenten Mac mini-Modellen zu den neuen MacBook Pro-Geräten Folgendes: Apples neues MacBook Pro verfügt über die unglaublich leistungsstarke M4-Chipfamilie und leitet mit Apple Intelligence eine neue Ära ein. Mit einer fortschrittlichen 12MP Center Stage Kamera, Thunderbolt 5 auf den Modellen M4 Pro und M4 Max und einer brandneuen Nanotextur Displayoption wird das MacBook Pro noch leistungsfähiger und professioneller. Mit Apple Intelligence, noch leistungsfähigerem Apple Silicon mit der M4-Chipfamilie und neuen Funktionen beschleunigt das MacBook Pro Workloads wie nie zuvor.

Apple hat heute das neue MacBook Pro vorgestellt, das von der M4-Chipfamilie M4, M4 Pro und M4 Max – angetrieben wird und viel schnellere Leistung und verbesserte Funktionen bietet. Das neue MacBook Pro wurde für Apple Intelligence entwickelt, das persönliche Intelligenzsystem, das die Art und Weise verändert, wie Benutzer arbeiten, kommunizieren und sich ausdrücken und gleichzeitig ihre Privatsphäre schützt. Das 14″ MacBook Pro ist jetzt in den Ausführungen “All Schwarz und Silber” erhältlich und verfügt über die blitzschnelle Leistung von M4 und drei Thunderbolt 4 Anschlüsse, beginnend mit 16 GB Arbeitsspeicher, alles für nur 1.999,- Euro. Die 14″ und 16″ Modelle mit M4 Pro und M4 Max bieten Thunderbolt 5 für schnellere Übertragungsgeschwindigkeiten und fortschrittliche Konnektivität. Alle Modelle verfügen über ein Liquid Retina XDR Display, das noch besser wird durch eine brandneue Nano-Textur-Display-Option und bis zu 1000 Nits Helligkeit für SDR Inhalte, eine fortschrittliche 12MP Center Stage Kamera und bis zu 24 Stunden Batterielaufzeit, die längste in einem Mac.1 Das neue MacBook Pro ist ab dem 8. November vorbestellbar und ab dem 8. November erhältlich.

M4-Power

Die M4-Familie wurde mit 3-Nanometer-Technologie der zweiten Generation entwickelt und ist die fortschrittlichste Chipreihe für einen PC. Die M4-Familie bietet eine phänomenale Single-Thread-CPU-Leistung mit dem schnellsten CPU-Kern der Welt,2 zusammen mit einer hervorragenden Multithread-CPU-Leistung für die anspruchsvollsten Workloads. In Kombination mit Beschleunigern für maschinelles Lernen in der CPU, einer fortschrittlichen GPU und einer schnelleren und effizienteren Neural Engine ist Apple Silicon von Grund auf auf unglaubliche Leistung für KI ausgelegt. Zusammen mit schnellerem Unified Memory enthält jeder Chip auch eine erhöhte Speicherbandbreite, so dass große Sprachmodelle (LLMs) und andere große Projekte reibungslos und auf dem Gerät ausgeführt werden. Darüber hinaus bedeutet die branchenführende Leistung pro Watt der M4-Familie, dass Benutzer eine Akkulaufzeit von bis zu 24 Stunden erhalten, was die Messlatte für das, was Benutzer mit einer einzigen Ladung tun können, höher legt.

Das 14″ MacBook Pro mit M4 ist die ideale Wahl für Unternehmer, Studenten, Schöpfer oder alle, die das tun, was sie lieben. Mit einer leistungsstärkeren 10-Kern-CPU mit vier Performance-Kernen und sechs Effizienzkernen und einer schnelleren 10-Kern-GPU mit der fortschrittlichsten Grafikarchitektur von Apple beginnt das neue MacBook Pro mit 16 GB schnellerem Unified Memory mit Unterstützung für bis zu 32 GB und 120 GB/s Speicherbandbreite. Mit M4 ist das MacBook Pro bei Aufgaben wie der Bearbeitung von Gigapixel-Fotos bis zu 1,8x schneller als das 13″ MacBook Pro mit M1, und noch anspruchsvollere Arbeitslasten wie das Rendern komplexer Szenen in Blender sind bis zu 3,4x schneller.1 Mit einer Neural Engine, die mehr als dreimal leistungsfähiger ist als in M1, eignet sie sich hervorragend für Funktionen in Apple Intelligence und anderen KI-Workloads. Das M4-Modell unterstützt neben dem integrierten Display auch zwei hochauflösende externe Displays und verfügt jetzt über drei Thunderbolt 4-Anschlüsse, sodass Benutzer alle ihre Peripheriegeräte anschließen können.

Mehr für alle

Für Forscher, Entwickler, Ingenieure,, kreative Profis oder alle, die noch schnellere Leistung für anspruchsvollere Workflows benötigen, bietet das MacBook Pro mit M4 Pro einen enormen Leistungsschub. Das M4 Pro verfügt über eine leistungsstarke 14-Core-CPU mit 10 Performance-Kernen und vier Effizienzkernen für einen Sprung in der Multicore-Leistung sowie eine bis zu 20-Kern-GPU, die doppelt so leistungsstark ist wie die M4. Mit dem M4 Pro bietet das neue MacBook Pro eine massive Speicherbandbreite von 75 Prozent im Vergleich zur vorherigen Generation – doppelt so viel wie bei jedem anderen KI PC Chip.3 Das neue MacBook Pro mit M4 Pro ist bis zu dreimal schneller als Modelle mit M1 Pro und beschleunigt Workflows wie Geo Mapping, Structural Engineering und Datenmodellierung.

Das neue MacBook Pro führt eine völlig neue Nano-Textur-Display-Option ein, die Blendung und Ablenkungen durch Reflexionen drastisch reduziert. Bei hellen Lichtverhältnissen kann das neue MacBook Pro jetzt SDR-Inhalte mit bis zu 1000 Nits anzeigen und HDR-Inhalte mit bis zu 1600 Nits Spitzenhelligkeit anzeigen. Alles in allem ist es ein bahnbrechendes Erlebnis für Benutzer, die im Freien arbeiten. Das Liquid Retina XDR Display ist ein Wendepunkt für die Arbeit im Freien und wird mit einer brandneuen Nanotextur-Display-Option und bis zu 1000 Nits Helligkeit für SDR-Inhalte noch besser. Das MacBook Pro verfügt über eine neue 12MP Center Stage Kamera, die bei schwierigen Lichtverhältnissen eine verbesserte Videoqualität liefert. Videoanrufe sind mit Center Stage noch ansprechender, wodurch Benutzer automatisch im Bild zentriert bleiben, während sie sich bewegen. Die neue Kamera unterstützt auch die Schreibtischansicht, die Videoanrufen eine ganz neue Dimension verleiht. Und mit Mikrofonen in Studioqualität und einem phänomenalen Soundsystem mit sechs Lautsprechern mit Unterstützung für räumliches Audio bietet das MacBook Pro ein unglaublich beeindruckendes Audioerlebnis, egal ob sie Musik hören oder einen Film in Dolby Atmos ansehen.

Thunderbolt 5 kommt auf den Mac

Das MacBook Pro mit M4 Pro und M4 Max verfügt über Thunderbolt 5 Anschlüsse mit mehr als doppelten Übertragungsgeschwindigkeiten von bis zu 120 Gbit/s, was zu schnelleren externen Speicher, erweitertem Gehäuse und leistungsstarken Docking- und Hublösungen ermöglicht. Zum Beispiel können Profis wie Musikproduzenten jetzt ihr gesamtes Studio beleuchten, indem sie nur ein einziges Kabel anschließen. Alle MacBook Pro-Modelle verfügen über einen HDMI-Anschluss mit einer Auflösung von bis zu 8K, einen SDXC-Kartensteckplatz, einen MagSafe 3-Anschluss zum Aufladen und eine Kopfhörerbuchse sowie Unterstützung für Wi-Fi 6E und Bluetooth 5.3.

Nahaufnahme der Tastatur des MacBook Pro und seiner Thunderbolt 5-Anschlüsse mit angeschlossenen Peripheriegeräten.

Das MacBook Pro mit M4 Pro und M4 Max verfügt jetzt über Thunderbolt 5 mit schnelleren Übertragungsgeschwindigkeiten, die leistungsstarke Docking- und Hub-Lösungen ermöglichen, sodass Pros mit einem einzigen Kabel eine Verbindung zu Geräten mit höherer Bandbreite herstellen können.

