Apple stellt neuen M4 Mac mini vor – auch in der M4 Pro-Variante

Apple hat heute den brandneuen Mac mini vorgestellt, der mit dem M4 und den neuen M4 Pro-Chips angetrieben wird. Teil zwei der Apple-Ankündigungs-Woche ist also abgehakt!

Über den Mac mini M4 (2024)

Apple hat ihn um die hauseigenen Apple Silicon-Chips herum neu gestaltet, um eine unglaubliche Menge an Leistung in einer noch kleineren Form von nur 5 x 5 Zoll zu packen. Mit M4 bietet der Mac mini im Vergleich zum M1 Modell bis zu 1,8x schnellere CPU Performance und 2,2x schnellere GPU Performance. Mit M4 Pro nutzt er die fortschrittlichen Technologien von M4 und skaliert sie, um noch anspruchsvollere Arbeitslasten zu bewältigen. Für eine bequemere Konnektivität verfügt es über Front- und Back-Ports und enthält zum ersten Mal Thunderbolt 5 für schnellere Datenübertragungsgeschwindigkeiten auf dem M4 Pro-Modell. Der neue Mac mini wurde auch für Apple Intelligence entwickelt, das System für persönliche Intelligenz, das die Art und Weise verändert, wie Benutzer arbeiten, kommunizieren und sich ausdrücken und gleichzeitig ihre Privatsphäre schützen. Der Mac mini ist der erste klimaneutrale Mac von Apple, der die Treibhausgasemissionen bei Materialien, der Fertigung, dem Transport und der Kunden einen wichtigen Meilenstein in der Umwelt darstellt. Der neue Mac mini ist ab dem 8. November ab 699,- Euro erhältlich und kann der neue Mac mini ab dem 8. November vorbestellt werden.

„Der neue Mac mini liefert dank der Energieeffizienz von Apple Silicon und einer innovativen neuen thermischen Architektur eine gigantische Leistung in einem unglaublich kleinen Design“, sagte John Ternus, Senior Vice President of Hardware Engineering bei Apple. „In Kombination mit der Leistung von M4 und dem neuen M4 Pro Chip, verbesserter Konnektivität auf der Vorder- und Rückseite und der Einführung von Apple Intelligence ist der Mac mini leistungsfähiger und vielseitiger als je zuvor, und es gibt nichts Vergleichbares.“

Klein, aber heftig

Der neue Mac mini ist mit nur 5 x 5 Zoll weniger als halb so groß wie das vorherige Design, so dass er viel weniger Platz auf einem Schreibtisch einnimmt. Das superkompakte System wird durch die unglaubliche Energieeffizienz von Apple Silicon und eine innovative thermische Architektur ermöglicht, die die Luft auf verschiedene Ebenen des Systems leitet, während die gesamte Belüftung durch den Fuß erfolgt.

M4 verglichen mit Mac mini (Intel Core i7)

Wendet bis zu 2,8x mehr Audioeffekt-Plugins in einem Logic Pro-Projekt an.

Bietet bis zu 13,3-mal schnellere Spielleistung in World of Warcraft: The War Within.

Verbessert Fotos mit bis zu 33x schnellerer Bild-Upscaling-Leistung in Photomator.

M4 verglichen mit Mac mini (M1)

Führt Tabellenkalkulationen in Microsoft Excel bis zu 1,7x schneller durch.

Transkribiert mit KI-Sprache-zu-Text auf dem Gerät bis zu 2x schneller in MacWhisper.

Zusammenführen von Panoramabildern bis zu 4,9x schneller in Adobe Lightroom Classic.

Der neue Mac mini verfügt über eine große Auswahl an Anschlüssen, um jedes Setup zu schaffen. Es enthält Frontanschlüsse für einen bequemeren Zugriff, darunter zwei USB-C-Anschlüsse, die USB 3 unterstützen, und eine Audiobuchse mit Unterstützung für Kopfhörer mit hoher Impedanz. Auf der Rückseite verfügt der Mac mini mit M4 über drei Thunderbolt 4 Anschlüsse, während der Mac mini mit M4 Pro über drei Thunderbolt 5 Anschlüsse verfügt. Der Mac mini ist standardmäßig mit Gigabit Ethernet ausgestattet, mit bis zu 10 Gbit Ethernet für schnellere Netzwerkgeschwindigkeiten und einem HDMI Anschluss für eine einfache Verbindung mit einem Fernseher oder HDMI Display ohne Adapter. Mit M4 kann der Mac mini bis zu zwei 6K Displays und bis zu einem 5K Display unterstützen, und mit M4 Pro kann er bis zu drei 6K Displays mit 60 Hz für insgesamt über 60 Millionen Pixel unterstützen. Der Mac mini ist wie üblich auf der Apple-Website ab 699,- Euro zu haben. Wäre das etwas für euch?