Ubisoft in Nöten: Star Wars Outlaws war 2024 Star Wars Jedi: Survivor unterlegen

Star Wars Outlaws hat 2024 gegen das ein Jahr ältere Star Wars Jedi: Survivor verloren. Ob unfairer Vergleich oder nicht: Das lässt Kritik laut werden!

Auweh, Star Wars Outlaws

Es ist inzwischen kein Geheimnis, dass Ubisofts Open-World-Star Wars-Actionspiel Star Wars Outlaws (zu unserem Testbericht) die Erwartungen sowohl bei Fans als auch kommerziell nicht erfüllt hat. Während Ubisoft die Verkaufszahlen noch nicht bekannt gegeben hat, könnte es schlimmer sein, als wir dachten, da selbst ein älteres Star Wars-Spiel es geschafft hat, es in Bezug auf die verkauften Einheiten zu schlagen – zumindest in Europa. Das andere Star Wars-Spiel, auf das wir uns beziehen, ist Star Wars Jedi: Survivor von Respawn Entertainment, das 2023 veröffentlicht wurde. Es ist das Folgespiel zu Star Wars Jedi: Fallen Order, das einen neuen Machtträger in Cal Kestis vorgestellt hatte.

Obwohl keine genauen Verkaufszahlen geteilt wurden, ist es definitiv kein gutes Aussehen, gegen ein “altes” Spiel zu verlieren, das schon 2023 veröffentlicht wurde. Dies ist eine weitere Reihe von schlechter Presse für Ubisoft, das ein sehr herausforderndes Jahr erlebt hat, ein Jahr, in dem Gerüchte über die Übernahme des Unternehmens durch Tencent auftauchten. Der Beginn des Jahres 2025 war auch für Ubisoft nicht gut, da das Unternehmen auf Missbrauchsvorwürfe innerhalb des Assassin’s Creed Shadows-Entwicklungsteams reagieren musste, wobei die Veröffentlichung dieses Spiels erneut verzögert wurde, diesmal auf März. Ob das noch was wird?