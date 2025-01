Assassin’s Creed Shadows verschoben… schon wieder!

Ubisoft hat bekannt gegeben, dass die Veröffentlichung von Assassin’s Creed Shadows nun erneut verschoben wird.

Der neuer Termin 20. März 2025 – also nicht ganz so schlimm, nur einen Monat später.

In einer Mitteilung von Marc-Alexis Coté dankte das Team den Fans für ihre Begeisterung und das konstruktive Feedback seit der letzten Verschiebung im September. Die wöchentlichen Gameplay-Übersichten seit November haben große Vorfreude ausgelöst und das Team dazu inspiriert, das Spiel noch weiter zu verfeinern und zu optimieren. Obwohl bereits erhebliche Fortschritte erzielt wurden, benötigt das Entwicklerteam zusätzliche Zeit, um das Feedback der Community umzusetzen und ein noch ambitionierteres und mitreißenderes Spielerlebnis zum Start zu gewährleisten. Weitere Updates zum Spiel werden in Kürze folgen.

Ich vermute, dass Ubisoft bewusst der Flut an riesigen Spielen im Februar ausweichen möchte, um Assassin’s Creed Shadows einen Zeitraum zu sichern, in dem die volle Aufmerksamkeit auf das neue Abenteuer gerichtet werden kann. Es wäre strategisch riskant, wenn Shadows zwischen anderen Blockbuster-Titeln untergehen würde – ein Luxus, den sich Ubisoft nicht leisten kann. Hoffen wir, dass das Shadows dann auch wirklich tadellos im März erscheint und nicht die Vergangenheit von Cyberpunk 2077 oder auch eigenen Ubisoft Spielen (Star Wars Outlaws) wiederholt. „Wer sich an die Vergangenheit nicht erinnert, ist dazu verdammt, sie zu wiederholen.“

Eine positive Nachricht hat das ganze aber doch, im Investor Call wurde vom Ubisoft CEO Yves Guillemot selbst angekündigt, dass schon nächste Woche ein Hands-On Event mit ausgewählten Content Creator und Journalisten im Entwicklerstudio in Quebec stattfinden wird. Also erwartet uns schon bald neues Gameplay und viele Eindrücke.