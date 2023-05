Assasin’s Creed Mirage erscheint am 12.10.2023 (+Gameplay-Trailer)

In diesem Schlüsselmoment der Geschichte schlüpfen die Spieler:innen in die Rolle von Basim Ibn Is’haq, einem Straßendieb mit mysteriöser Vergangenheit, der sich auf einer Suche nach Antworten den Verborgenen in Alamut anschließt. Basim wird dabei von zwei talentierten Schauspielern vertont: In der englischen Fassung leiht Lee Madjoub seine Stimme, während Eyad Nassar die arabische Version einspricht. Assassin’s Creed: Mirage ist das erste Assassin’s Creed-Spiel, das weltweit mit einer vollständigen arabischen Lokalisierung veröffentlicht wird, einschließlich Text und Stimme. Sie gesellen sich zu der ausgezeichneten Besetzung von Mirage, zu welcher bereits Shohreh Aghdashloo gehört, die Roshan, Basims Mentorin bei den Verborgenen, einspricht.

Assassin’s Creed Mirage kann ab sofort für P4|54, Xbox Series, Xbox One, Amazon Luna sowie für Windows PC über den Epic Games Store und den Ubisoft Store vorbestellt werden. Zudem können Spieler:innen auch Ubisoft+ abonnieren, um direkt zum Start der Veröffentlichung Zugang zu erhalten.