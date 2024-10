Twelve South HiRise Pro Test: Mehr Platz am Schreibtisch durch Monitorstand

Unter dem Strich lässt sich Folgendes sagen: Wer viel mit Monitoren oder iMac-Geräten arbeitet, weiß, dass der Platz auf manchen Schreibtischen manchmal zu wünschen übrig lässt. Twelve South bietet mit dem HiRise Pro einen ordentlich gemachten Ständer, der euch nicht nur den Bildschirm höher stellen lässt, sondern auch ein Mehr an Stauraum bietet. Diesen könnt ihr dann clever nutzen, ob das nun für die angeschlossenen Festplatten, ein Portemonnaie oder USB-Sticks ist, bleibt euch überlassen. Zudem räumt das Produkt euren Kabelsalat schön auf, da es auf der Rückseite Platz für schönes Kabelmanagement gibt. Natürlich muss so ein Ständer ordentlich installiert werden, aber die paar Minuten investiert man doch gerne in einen ordentlichen Arbeitsplatz am Schreibtisch!

Wenn soweit alles passt, fallen dann die kleinere Dinge auf. So war beim Testgerät ein kleiner Überstand bei einer Schiene, den wir erst wegbrechen mussten, vorhanden. Gleichzeitig war auch der mitgelieferte Frontgrill nicht ganz gerade – an der Funktion änderte es nichts, der Magnet hielt auf beiden Seiten gut. Aber bei einem Produkt, das 109,95 Euro (UVP) kostet, sind dann solche kleinen Mängel auch erwähnenswert! Das ist aber alles nur Kleinkram und lässt sich durch ein bisschen Handarbeit beheben. Im tatsächlichen Einsatz dann überzeugt der Twelve South HiRise Pro auf ganzer Linie und macht genau das, was der Hersteller verspricht. Sucht ihr nach einer Lösung, die euch mehr Platz auf dem knapp bemessenen Schreibtisch verschafft, dann habt ihr sie hiermit gefunden!