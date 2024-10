Twelve South BookArc Flex Test: So verschwindet das Notebook elegant

Das verspricht der Hersteller, und der ganz große Verkaufspunkt ist natürlich das Mehr an Platz. Denn wer auf engem Raum plötzlich einen riesigen Monitor hinstellen kann, weil das Notebook aus dem Weg ist, hat gewonnen! Gleichzeitig ist der BookArc Flex so konzipiert, dass es euer MacBook oder Laptop ohne zusätzliche Anpassungen oder zusätzliche Einsätze hält (kompatibel mit den meisten Laptops mit Bildschirmen bis zu 14″ und weniger als 1 Zoll Dicke). Jetzt haben wir schon einiges zu diesem Wunderwerk gelesen, doch wie steht es um die Optik? Packen wir das Twelve South-Produkt aus!

Auf der offiziellen Website des Produkts wird rasch ersichtlich, worum es sich hier geht. Anstatt euer Notebook aufgeklappt auf dem Schreibtisch zu belassen, schafft ihr ganz einfach Platz für einen großen Bildschirm. Das bewerkstelligt ihr, indem ihr euren Laptop vertikal aufstellt und so eventuell auch hinter das Display platziert! Einfach das tragbare Gerät auf den BookArc Flex stellen, den Monitor eurer Wahl anschließen (gemeinsam mit Tastatur und Maus, klar), und dann seid ihr schon fertig! Binnen Sekunden habt ihr euren Arbeitsplatz in ein komfortables Desktop-Setup verwandelt.

Der erste Eindruck

Direkt nach dem Entnehmen aus seiner Verpackung wird klar: Viel minimalistischer geht es eigentlich nicht. Das Produkt besteht aus einem Teil, und der biegsame Part hat schon seinen Sinn. Denn das Notebook bringt die hohen Seiten zusammen, und diese wiederum halten den Laptop fest an seinem Platz. Das Eigengewicht des Twelve South BookArc Flex ist angenehm hoch, ohne zu schwer zu sein, und an allen wichtigen Punkten ist viel Gummi. Sprich: An allen vier Standfüßen befindet sich eine Gummiabdeckung, die Haltevorrichtung für das Notebook hat Gummiflächen und auch da, wo die Seitenteile den Laptop halten, gibt es zum Schutz eures Geräts längliche Gummiteile. Perfekt!

Der Hersteller Twelve South beschreibt das Zubehör wie folgt: Inspiriert von der modernen Architektur ist BookArc Flex wirklich ein minimalistisches Kunstwerk, das das Gewicht Ihres Laptops nutzt, um die Bögen an Ihrem Laptop zu sichern, was eine universelle Kompatibilität ohne Einsatzmöglichkeiten ermöglicht. Dieser Designfokus spiegelt sich sogar in den Oberflächen wider, mit einem matten Schwarz und Mattweiß, das von Innendesign-Trends inspiriert ist, und einer schönen Premium-Chrom-Edition mit einem verspiegelten Finish, das den Raum widerspiegelt, in dem das Produkt sich befindet. Ein Video gibt’s obendrein: