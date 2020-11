Tropico 6 – Nintendo Switch Edition Test: Tropico-ToGo

Steuerung beim Strippen ziehen

Bei Aufbau-Strategie-Spielen ist es wichtig den Überblick zu behalten. Die Überarbeitung der Steuerung für Konsole von einem PC optimiertem System, ist bestimmt nicht einfach. Joy-Stick, Schultertasten und der Touch-Screen werden genutzt, um auf der Insel und in Menüs zu navigieren, doch präzise Eingaben oder schnelle Reaktionen sind dabei leider nicht möglich. Durch die Tatsache, dass sich ein Joy-Stick nicht so genau wie eine Maus steuert und die Reaktionszeit etwas hinterher ist, habe ich mich öfters vertippt.

Tropische Performance

Ein Spiel, dass dem PC schon viel abverlangt, hat es nicht leicht auf der Switch. Ein Wunder, dass Tropico 6 überhaupt auf der schwachen Hardware läuft. Vergleichbar ist die Situation mit The Witcher 3: Wild Hunt. Ich kann nicht genau sagen, welche Frame-Rate-Werte das Spiel hat, aber meiner Ansicht nach sind bei mir bestimmt weniger als 30, oder darunter, schwankende Frames dargestellt worden. Im Anfangsstadium, wo noch wenig Gebäude, Menschen, Fahrzeuge, Tiere und Details dargestellt werden, ist alles schon etwas langsam. Frames und Reaktionszeiten will ich lieber nicht bei einer völlig sprudelnden Wirtschaft erleben. Natürlich ist Tropico 6 grafisch sehr reduziert. Texturen sind matschig und Farben ausgewaschen sowie grobe Objekt-Kanten (Stichwort Treppchen-Bildung) finden sich auf jedem Gebäude.

Obwohl Tropico so reduziert wurde, sind die Ladezeiten alles andere als kurz. Um vom Hauptmenü zu meiner Insel zu gelangen, dauert es durchschnittlich 1:30 Minuten. Gut, dass die stimmungsvolle Musik weiterläuft und interessante Infos angezeigt werden, dann vergeht die Zeit etwas schneller.

Uno Tropico to-go

All die Einbußen machen es möglich unterwegs zu regieren. Dies ist wie bei vielen Spielen auf der Switch der größte Plus-Punkt. Überragend wäre die Einführung einer Speicherübertragung zwischen PC und Nintendo Switch. Der Vorschritt könnte mitgenommen werden, und somit wäre die Switch Version eine nette Ergänzung.

Halt, stopp… hier kommt der Preis ins Spiel. Es werden 49,99€ für eine schwächere Fassung mit Leistungsproblemen verlangt. Gerechtfertigt wäre der Preis, wenn alle kostenpflichtigen DLCs (The Llama Of Wall Street, Splitter und Lobbyistico ~30€) dabei wären, doch diese fehlen leider. So fällt es mir schwer die Tropico 6 – Nintendo Switch Edition zu empfehlen. Insbesondere wenn das Hauptspiel am PC für 20€ (im Sale), oder inklusive DLCs für 55€, zu erwerben ist.