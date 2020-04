Trials of Mana ab sofort erhältlich (+ Launch-Trailer)

Square Enix veröffentlichte nun mit Trials of Mana die HD-Neuauflage des ursprünglich als Seiken Densetsu 3 1995 in Japan veröffentlichte JRPG für Nintendo Switch, PlayStation 4 und PC (via Steam).

Worum geht’s im Spiel?

Das Spiel beschert euch ein unvergessliches Abenteuer mit fesselndem Gameplay sowie interessanten Charakteren auf der Seite des Guten und Bösen. Ihr gestaltet eure eigene Geschichte, indem ihr ein Trio aus den sechs einzigartigen Charakteren wählt und euch auf das Abenteuer ihres Lebens begebt. Die Verbesserung der Klassen verwandelt die Charaktere in neue, mächtigere Formen und ermöglicht es ihnen, über 300 Fähigkeiten zu erlernen und eine Welt voller Geheimnisse und Mysterien zu erkunden. Zudem könnt ihr ein aufregendes und neues Kapitel nach Spielende erleben, das nicht im Original spielbar war. In diesem können sie brandneue Klassen freischalten und sich einer mächtigen, neuen Bedrohung stellen.