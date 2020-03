Kostenlose Trials of Mana Demo ab sofort verfügbar

Gute Nachrichten für alle, die schon sehnsüchtig auf Trials of Mana warten – Square Enix veröffentlichte nun eine kostenlose Trials of Mana Demo, die euch einen Einblick in das Spiel gewährt, noch bevor das finale Spiel am 24.4.2020 für PS4, Switch und PC erscheint.

Die Trials of Mana Demo

Mit der Demo für das kommende Action-RPG könnt ihr zu den Ersten gehören, die die weitläufige Fantasiewelt des Spiels erkunden. Ihr wählt ein Trio aus sechs einzigartigen Charakteren und begebt euch auf eine spannende Reise, um die Mächte des Bösen zu bekämpfen. Ihr könnt in der Demo alle Charaktere ausprobieren, indem ihr die Anfänge der Geschichten aller HeldInnen spielt. So erlebt ihr, wie die unterschiedlichen Abenteuer die ProtagonistInnen zusammenführen, um sich fiesen Gegnern zu stellen. Jeder Charakter bringt dabei seine eigene Hintergrundgeschichte mit, die den Spielverlauf beeinflusst und so einen besonderen Wiederspielwert schafft. Der Fortschritt aus der Demo lässt sich in die Vollversion des Spiels übertragen.

Zum PS4-Demo-Download

Nicht sicher, welchen Charakter ihr nehmen sollt? Kein Problem!

Falls ihr euch noch nicht sicher seid, welchen Charakter ihr zuerst zuerst wählen sollt, könnt ihr ein Persönlichkeitsquiz spielen und herausfinden, welche/r HeldIn am besten zu euch passt. Jede Frage hat ein Zeitlimit, also müsst ihr instinktiv reagieren, um den/die passende/n ProtagonistIn zu entdecken. Square Enix Members-Mitglieder, die das Quiz abschließen (hier geht’s zum Quiz), erhalten ebenfalls besondere Avatar-Portraits der Charaktere, mit denen ihr eure HeldInnen stilvoll präsentieren könnt.