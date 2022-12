Transformers: Reactivate wurde für PC und Konsolen angekündigt

Das Spiel wird von Splash Damage entwickelt und veröffentlicht, dem in London ansässigen Studio hinter Gears Tactics , Wolfenstein: Enemy Territory und Dirty Bomb . Zudem wird es eine geschlossene Beta geben, sie ist für 2023 geplant. Transformers: Reactivate wird eine ganz neue Geschichte erzählen, in der die Spieler:innen die Kontrolle über “einige ihrer Lieblingscharaktere übernehmen; einzigartig, gewichtig und leistungsstark, die sich nahtlos zwischen Fahrzeug- und Bot-Form umwandeln, während sie gegen die Legion kämpfen; die größte Bedrohung, der die Autobots jemals ausgesetzt waren”.

“Das Aufwachsen mit G1 Transformers in den 80er Jahren bedeutet, dass es immer einen besonderen Platz in meinem Herzen einnehmen wird, es ist sowohl eine Ehre als auch ein Privileg, mit einem so geliebten Franchise zu arbeiten”, sagte Richard Jolly, CEO von Splash Damage. “Wir wissen, dass die Fans lange auf ein neues Transformers-Spiel auf Konsolen und PC gewartet haben, und wir werden ihnen die Erfahrung geben, die sie verdienen.” Das Tencent-eigene Splash Damage, das in den letzten Jahren erheblich zu den Gears of War– und Halo-Franchises beigetragen hat, gab im vergangenen Oktober bekannt, dass es an einer ursprünglichen Science-Fiction-IP arbeitet. Jetzt wissen wir es!