Tragbares Premium-Kraftpaket: Sonos Move 2 angekündigt!

Sonos stellt heute den Move 2 vor, die nächste Generation des erfolgreichen portablen Speakers Move. Der Move 2 ist robust und wasserfest, bietet Stereo-Sound, eine Akkulaufzeit von bis zu 24 Stunden und ist dadurch bereit für jede Party. Move 2 bietet nicht nur eine Sound-Innovation, sondern ist auch der bisher nachhaltigste portable Speaker des Audioexperten Sonos und der erste, der Stereo Sound auch nach draußen bringt – vom Dinner unter freiem Himmel bis hin zur Poolparty. Der Sonos Move 2 ist ab dem 20. September 2023 weltweit für 499 Euro erhältlich.

”Seit seinem Launch im Jahr 2019 ist der Move dank seiner Vielseitigkeit und seines kraftvollen Sounds der weltweit meistverkaufte Speaker seiner Kategorie”, so Patrick Spence, CEO von Sonos. “Sonos möchte mit Sounderlebnissen besondere Momente schaffen, egal wo oder mit wem wir zusammen sind. Mit dem Move 2 treiben wir unsere Innovationen im Bereich des immersiven Hörens voran und bringen Stereo-Sound in unseren beliebtesten portablen Speaker, der somit über dieselbe zukunftsweisende Akustik und Design verfügt, die schon in der Era-Familie ihr Debüt feierte.”

Ein tragbares Premium-Kraftpaket, das alle Stücke spielt

Der Move 2 wurde sowohl in seinem inneren als auch in seinem äußeren Design verbessert. Dadurch verfügt er über eine völlig neue Hard- und Software, die dank Stereo-Sound und tiefen Bässen die Akustik der nächsten Generation liefert – ganz egal, wo man sich gerade befindet.

● Kraftvoller Sound, jetzt in Stereo: Move 2 verfügt über eine rundum überarbeitete akustische Architektur mit zwei Hochtönern, die für raumfüllenden Stereo Sound und klare Stimmen sorgen. So können Hörer:innen das emotionale Live-Erlebnis in die eigenen vier Wände holen. Der präzise abgestimmte Tieftöner erzeugt tiefe, dynamische Bässe – auch bei Musikgenuss im Freien.

● Individuell anpassbares System: Die gleichzeitige Verbindung über Bluetooth und W-LAN sorgt für mehr Flexibilität – via Bluetooth kann zu einem Stereopaar von zwei Move 2 gestreamt werden, um so noch mehr Raum für guten Sound zu schaffen. Oder man verbindet Move 2 über W-LAN nahtlos mit dem Rest des Sonos-Systems, um die Party noch mehr aufzudrehen.

● Noch mehr Leistung: Move 2 bietet eine Akkulaufzeit von bis zu 24 Stunden – die doppelte Wiedergabezeit von Move – und einen USB-C-Anschluss, über den Smartphones oder andere elektronische Geräte unterwegs aufgeladen werden können. Das macht den Speaker zum idealen Begleiter für Roadtrips und Abenteuer im Freien.

● Nachhaltig für jedes Abenteuer geeignet: Der Energieverbrauch des Move 2 wurde im Standby-Modus um mehr als 40 % reduziert, es wurden recycelte Kunststoffe verwendet und der Speaker ist mit einem herausnehmbaren und austauschbaren Akku ausgestattet, um die Produktlebensdauer zu verlängern. Außerdem ist Move 2 in eine recycelbare Verpackung mit Material aus nachhaltigen Quellen, ohne neuen Kunststoff, verpackt.

● Vielseitiger Sound für überall: Mit seinem extrem robusten Gehäuse nach Schutzart IP56 ist Move 2 so designt, dass er Stürze, Spritzer, Regen, Schmutz und Sonne übersteht. Dank automatischem Trueplay Tuning passt Move 2 den Klang kontinuierlich an die aktuelle Umgebung an. So liefert der Speaker immer das beste Hörerlebnis – egal wo, egal wann.

● Design und Bedienung optimiert: Move 2 ist nun auch in der Farbvariante Olive erhältlich, die ideal zu allen Innen- und Außenbereichen passt. In den Farbvarianten Schwarz und Weiß fügt sich der Speaker nahtlos in bereits bestehende Sonos Systeme ein. Move 2 verfügt über die gleiche intuitive Benutzeroberfläche wie die kürzlich vorgestellten Era-Speaker, einschließlich eines kapazitiven Schiebereglers für die Lautstärke. Alternativ können Sonos Voice Control, Amazon Alexa, die Sonos App, Apple AirPlay 2 und Bluetooth zum Abspielen und Pausieren von Musik, Überprüfen des Akkus und mehr genutzt werden.

● Mit allen Lieblingen verbunden: Audioinhalte können ganz einfach via W-Lan und Bluetooth oder durch einen verbundenen Plattenspieler, Computer oder andere Audioquellen via Sonos Line-In-Adapter gespielt werden.

