Tiny Bookshop, der charmante Indie-Titel, in dem Sie die Rolle des Buchhändlers in einem malerischen Badeort übernehmen, hat sich seit seiner Einführung im August 2025 offiziell mehr als 1 Million Mal auf PC, Switch, PS5, Xbox, iOS und Android verkauft.

Erfolgreiches Tiny Bookshop

Um dies zu feiern, haben Publisher Skystone Games und Entwickler neoludic eine neue DLC-Erweiterung angekündigt, die am 5. Dezember 2026 startet: Arts & Crafts. Die Erweiterung eröffnet zwei neue Standorte – Puffin Primary und das Artist Quarter – und fügt auch 24 neue Wagenteile, über 30 neue Dekorationsgegenstände, neue Quests und ein Geheimnis um ein gestohlenes Gemälde hinzu. Es ist also mehr vom Gleichen, wenn auch mit scheinbar weniger Betonung auf den Akt des Buchverkaufs. Das sind alle Informationen, die wir im Moment haben, aber mehr wird sehr bald versprochen, und wir sollten es hoffen, wenn man bedenkt, wie nah das Erscheinungsdatum ist. Sehr gut, denn das Spiel ist es definitiv wert!