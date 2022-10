tink-Sonderangebot: Der perfekte Sound für eure Halloween-Filme und mehr

Kino-Aficionados freuen sich auf Halloween, den perfekten Anlass für Horror-Filme. Für den besten Sound hat tink ein paar Angebote!

Kristallklare Sounds, die für die Extraportion Gänsehaut sorgen, gestochen scharfe Bildqualität, die jeden Horror-Streifen zum Heimkino-Erlebnis macht, und smarte Tools, die das ganze Spektrum des Online-Streamings abdecken: Mit den Gadgets des Premium-Online-Händlers tink wird dieses Halloween definitiv zu einem erinnerungswürdigen Ereignis. Passend dazu präsentiert der Smart-Home-Profi zum rechten Zeitpunkt die stärkste Hardware, dank der es ordentlich auf die Ohren gibt!

Das Sonos One SL Arc 5.1 Heimkino-Set

Mit dem Sonos One SL Arc 5.1 Heimkino Set garantieren die vier Lautsprecher eine eindrucksvolle Sound-Atmosphäre, die den Horror noch realer erscheinen lassen, als es ohnehin ist. Den Surround-Sound schafft die Aufstellung des Sets: Sub und Arc werden beim TV positioniert, während die zwei One SL atemberaubende Kino-Momente von hinten an die Ohren tragen. Das Sonos One SL Arc 5.1 Heimkino Set ist ab sofort zu einem Aktionspreis von nur 1.899,95 Euro (statt 2.246,00 Euro) auf tink.at verfügbar.

Für Abwechslung: Chromecast mit Google TV (4K)

Streamen so einfach wie noch nie und parallel das Smart Home steuern mit dem Chromecast mit Google TV. Mit dem smarten Gadget lassen sich Serien und Videos in bis zu 4K-Auflösung auf dem Fernseher streamen oder Inhalte vom Smartphone direkt auf den Fernseher senden. Die grafische Oberfläche von Google TV versammelt die beliebtesten Mediatheken und Streamingdienste wie etwa Netflix, Disney+, Amazon Prime Video oder auch Spotify. Dank Sprach-Fernbedienung startet man das Streaming per Sprachbefehl. Der Chromecast mit Google TV (4K) ist im 2er-Set ist ab sofort zu einem Aktionspreis von nur 129,95 Euro (statt 139,98 Euro) auf tink.at verfügbar.

Mehr sehen mit dem Nebula Mars II Pro

Um die gesamte Farbenpracht eurer Filme in gestochen scharfer Qualität zu erleben, verzichtet man auf einen herkömmlichen Fernseher und setzt auf den Mars II Pro Beamer von Nebula. Die DLP-IntelliBright-Technologie projiziert ein strahlendes 500-ANSI-Lumen-Bild mit gestochen scharfen 720p für atemberaubende Videoklarheit. Die beiden eingebauten 10-Watt-Lautsprecher machen einiges her – bei Bedarf lassen sich diese aber auch via Bluetooth zu separaten Speakern verbinden. Der Nebula Mars II Pro ist ab sofort zu einem Aktionspreis von nur 546,71 Euro (statt 599,99 Euro) auf tink.at verfügbar.

Über das Canton Smart Sounddeck

Niemand schreit so glaubwürdig wie Darsteller:innen in Horror-Filmen. Mit dem Canton Smart Sounddeck 100 plus 2 Mal Smart Soundbox 3 kommt der überzeugende Klang der Panik raumfüllend ins eigene Smart Home. Der kompakte Multiroom-Lautsprecher Soundbox 3 ist mit einer Systemleistung von 120 Watt und vielseitigen Einsatz- und Anschlussmöglichkeiten jedem Raum gewachsen – entweder alleine, als Stereo-Set mit einer anderen Smart Soundbox 3 oder als Teil einer größeren Anlage mit weiteren Geräten der Smart-Serie von Canton. Das Canton Smart Sounddeck 100 plus 2x Smart Soundbox 3 ist ab sofort zu einem Aktionspreis von nur 1.499,95 Euro (statt 1.827,00 Euro) auf tink.at verfügbar.

Eintauchen mit dem Citation Multibeam 700

Haarsträubende Musik und pure Schocker-Momente richtig real werden lassen? All das macht das Harman Kardon Citation Multibeam 700 als leistungsstarker Allrounder möglich. Das ultimative Entertainment-Set bietet erstklassigen Sound. So können die neuen Folgen von Jeffrey Dahmer gestreamt werden, während AirPlay 2 und integrierte Chromecast-Technologie den Zugriff auf mehr als 300 Musik-Streaming-Dienste ermöglichen. Der Surround Speaker schafft dank MultiBeam-Technologie eine breite Klangbühne und ist mit intelligenter Sprachsteuerung via Google Assistant sowohl Heimkino- als auch Stereoanlage in einem. Das Harman Kardon Citation Multibeam 700 Surround – Entertainment Set ist ab sofort zu einem Aktionspreis von nur 899,95 Euro (statt 948,00 Euro) auf tink.at verfügbar.

Was sagt ihr zu diesen Aktionen – ist etwas für euch dabei?