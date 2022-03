tink bringt Aktion für euren Traumgarten: Rabatte auf Bosch, Eve, Netatmo und mehr

Zum Kick-Off der Gartensaison gibt es bei tink bis einschließlich 28. März bis zu minus 50 Prozent auf Top-Produkte. Lest hier mehr über diese Aktion!

tink macht’s leicht in fünf Schritten

Ob Mähroboter von Bosch, Gartenbewässerungen von Eve Aqua oder Wetterstationen von Netatmo – diese und weitere Produkte gibt es jetzt vergünstigt auf tink. Denn ob als Erholungsort, Freizeitbeschäftigung oder für den Anbau von Lebensmitteln – ein eigener Garten kann mit viel Lebensqualität, aber auch Arbeit verbunden sein. 2022 braucht es allerdings keinen ganzen Hofstaat für die Pflege seiner Grünfläche, sondern nur 5 Schritte und ein paar smarte Helferlein, die Bewässerung, Rasenpflege und Wetterlage unter Kontrolle halten.

Schritt 1: Wasser marsch!

Schon Louis wusste, wie wichtig die richtige Bewässerung ist, um seinen Schlossgarten in Versailles aufblühen zu sehen. 257 Pumpen, 14 Schöpfräder und 13 Jahre Bauzeit braucht es heutzutage allerdings nicht – da tut es auch die smarte Gartenbewässerung von Eve Aqua. Via App, HomeKit oder Sprachbefehl sagt man ihr einfach, wann und wie lange der Garten bewässert werden soll. Ist die gewünschte Bewässerungsdauer erreicht, schaltet der Eve Aqua das Wasser automatisch ab. Auch die Installation verursacht keinen Aufwand: Man schraubt den Eve Aqua lediglich zwischen Wasserhahn und Gartenschlauch an und schon ist das Bewässerungssystem einsatzbereit. Das Eve Aqua smarte Gartenbewässerung 2er Set ist ab sofort zu einem Aktions- und aktuellen Bestpreis am Markt um 149,95 Euro (statt 199,90 Euro) auf tink.at verfügbar.

Schritt 2: Gut getrimmt

In Versailles waren es insgesamt 2.000 Angestellte, die den Rasen in Schuss hielten. Heute genügt die smarte Auswahl eines Mähroboters, wobei die Größe des Gartens dabei eine wichtige Rolle spielt. Mit kleineren Flächen nimmt es der Bosch Indego S+ 500 Mähroboter gekonnt auf. Via Sprachbefehl kann der Mähvorgang gestartet, pausiert oder beendet werden. Gekoppelt mit weiteren Smart-Home-Tools ändert er etwa seinen Mähplan, sollte schlechtes Wetter prognostiziert sein. Die inkludierte Garage sorgt für idealen Schutz vor schlechten Witterungen. Der Bosch Indego S+ 500 Mähroboter inklusive gratis Garage ist zu einem Aktions- und aktuellen Bestpreis am Markt von 779,00 Euro (statt 1.139,98 Euro) auf tink.at verfügbar.

Konkurrenz auf Augenhöhe gibt es vom GARDENA smart SILENO city 250 inklusive Gateway und gratis Garage. Mit neuester Technologie ermittelt er das Wachstum des Rasens und erstellt einen abgestimmten Zeitplan, wann Mähprozesse in Gang gesetzt werden sollen. Selbst komplexe Flächen bis zu 250 Quadratmeter sind für den GARDENA smart SILENO city kein Problem: Dank der CorridorCut-Funktion findet er seinen Weg auch durch schmale, unzugängliche Passagen und das ohne Spuren zu hinterlassen. Der GARDENA smart SILENO city 250 inklusive Gateway und gratis Garage ist zu einem Aktions- und aktuellen Bestpreis am Markt von 739,95 Euro (statt 1.089,98 Euro) auf tink.at verfügbar.

Schritt 3: Den Überblick behalten

Damit auch ja kein ungebetener Gast – ob Maulwurf oder ein Eindringling menschlicher Natur – den gut gepflegten Garten auf den Kopf stellt, empfiehlt es sich, ein genaues Auge darauf zu haben. Am besten geht das mit dem eufyCam 2 Pro Kamera-Set. Das 4 + 1 Kit eignet sich vor allem für größere Häuser. Die hochwertigen Sicherheitskameras mit 2K-Auflösung zeichnen sich durch eine Zwei-Wege-Kommunikation aus und kontrollieren, was sich rund um die Uhr vor der Haustür tut. Das eufyCam 2 Pro 4+1 Kit mit HomeBase 2, gratis eufy Solo IndoorCam Pan und Tilt ist mit dem Gutschein-Code eufyGarten zu einem Aktions- und aktuellen Bestpreis am Markt von 479,00 Euro (statt 727,99 Euro) auf tink.at verfügbar.

Schritt 4: Keine Wetterkapriolen

Um seine Pflanzen vor Hagel und Sturm rechtzeitig in Sicherheit zu bringen, setzen smarte Gärtner*innen auf Wetterstationen – etwa jene von Netatmo. Das Premium-Set inkludiert einen Regen- und Windmesser sowie die Wetterstation. Per Push-Notification erfolgt eine Warnung, sobald die Sensoren kritische Werte registrieren. Die Netatmo Premium Set Wetterstation ist zu einem Aktions- und aktuellen Bestpreis am Markt von 249,00 Euro (statt 319,98 Euro) auf tink.at verfügbar.

Schritt 5: Alles im besten Licht

Ludwig XIV setzte seine Strahlkraft mit der Sonne gleich, Smart-Home-Liebhaber*innen setzen lieber auf automatische Beleuchtungsanlagen – vor allem im Garten. Mit dem Philips Hue LED Spot Lily Basis Kit inklusive Philips Hue Bridge lassen sich Beleuchtungs-Zeitpläne erstellen, die nicht nur Strom sparen, sondern auch für ein gutes Sicherheitsgefühl beim Heimkommen sorgen, wenn es mal wieder etwas später geworden ist. Gedimmt werden kann zwischen Flutbeleuchtung und Kuschelmodus und ist einem nach etwas mehr Farbe im Leben, sucht man sich einfach eine aus 16 Millionen aus und gestaltet mit den Philips Hue LED Spots das ideale Ambiente. Das Philips Hue LED Spot Lily Basis Kit (3er-Set) inklusive Philips Hue Bridge ist zu einem Aktions- und aktuellen Bestpreis am Markt von 259,95 Euro (statt 379,98 Euro) auf tink.at verfügbar.

