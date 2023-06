Tineco Pure One Air Pro Test: Wie schlägt sich der kabellose Akkusauger?

Der Pure One Air Pro kommt in einer kompakten Kiste mit mächtig viel Inhalt an. Neben Verlängerungsrohren und dem Hauptkörper gibt es verschiedene Aufsätze und sogar eine Ladestation, die zur Abwechslung mal nicht an die Wand geschraubt werden muss.

Der kabellose Akkusauger Tineco Pure One Air Pro, der seit September letzten Jahres bei uns unter anderem bei Amazon erhältlich ist und Teil des diesjährigen CES 2023 Tineco Line-ups war, landete bei uns im Testlabor. Wie sich das gute Stück geschlagen hat, erfahrt ihr in meinem Tineco Pure One Air Pro Test.

Für mich sind bei einem Staubsauger die Saugleistung und die Handhabung die wichtigsten Kriterien, wobei mir die Lautstärke und Akkuleistung definitiv auch nicht egal sind. Doch bevor man loslegen kann, muss man den Staubsauger bestimmt erst aufladen, oder? Nein, der Tineco Pure One Air Pro kommt bereits aufgeladen zu euch nach Hause. Somit könnt ihr gleich loslegen. Apropos Aufladen: Das funktioniert über eine praktische und frei stehende Platte, auf der ihr zudem die verschiedenen Aufsätze verwahren könnt. Ich finde das sehr praktisch, weil man so Platz spart, das Gerät geordnet verstauen kann und nicht Wandhalterungen montieren muss. Und ich bleibe gleich beim Aufladen.

Während beispielsweise der HomeVac S11 Infinity von eufy gleich mit einem Ersatzakku daherkommt, und so die Laufzeit verlängert wird, gibt es beim Pure One Air Pro keinerlei Möglichkeiten einen Ersatzakku zu verwenden. Wenn also der Akku leer ist, dann müsst ihr unweigerlich den Reinigungsvorgang unterbrechen. Damit dies erst möglichst spät der Fall ist, regelt der Sauger automatisch die Leistung rauf und runter (bei hartnäckigem Schmutz wie Blumenerde am Balkon wird einfach der Turbo eingeschaltet). Möchtet ihr den Turbo-Modus permanten nutzen, so könnt ihr das einfach per Knopfdruck machen. Aber Achtung: Mehr Saugleistung heißt, dass der Akku schneller auf Null sinkt. Deshalb versucht gerne die Automatik, diese hat bei meinen Tests sehr gut funktioniert. Ich habe nur im seltensten Fall manuell eingegriffen. Wie viel Ladung ihr noch im Akku habt, seht ihr am Display, das auf der oberen Seite des Saugers angebraucht ist. In meinem Test konnte ich eine Laufzeit von 10-12 Minuten mit durchgehendem Turbomodus sowie bis zu 30 Minuten im Auto-Modus notieren. Hier kommt es allerdings darauf an, welcher Untergrund und welcher Aufsatz verwendet wird.

Der Testlauf

Ich habe den kabellosen Staubsauger mit verschiedenen Herausforderungen konfrontiert – angefangen vom Absaugen eines Hochflorteppichs, über das Aufsaugen von Blumenerde am Balkon bis hin zum Entfernen von Spinnweben an schwer erreichbaren Stellen. Während normaler Fließen- und Laminatboden keine Herausforderungen darstellten und von ausgestreutem Sauggut nahezu alles komplett weggesaugt hat, sieht das bei Extremfällen wie Hochflorteppich oder einem Holzfliesenboden am Balkon etwas anders aus. Hier war das Ergebnis wesentlich schwächer, aber immer noch solide. In etwa 50-60% des verteilten Testsauguts fand den Weg in den Staubsammelbehälter, der 300ml misst. Als tolle Unterstützung beim Saugen empfand ich bei meinen Tests die LEDs am Bürstenkopf. Sie sieht man auch an schlecht erreichbaren Stellen (z.B. unter einem Heizkörper), wo man vielleicht noch etwas vergessen hat. Kommen wir noch zum letzten meiner Testszenarien: Das Entfernen von Spinnweben an schwerer erreichbaren Stellen. Aufgrund eines Gewichts des Hauptkörpers von rund einem Kilo und leichten Verlängerungsrohren überzeugt der Pure One Air Pro hier auf ganzer Linie.