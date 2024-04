The Rogue Prince of Persia vorgestellt: Ubisoft legt mit Roguelite nach

Es ist wahr: Ubisoft bringt am 14. Mai 2024 mit The Rogue Prince of Persia ein neues Game mit dem persischen Prinzen. Lest mehr!

Mehr zu The Rogue Prince of Persia

Prince of Persia-Fans haben ein gutes Jahr vor sich. Wir haben bereits die Veröffentlichung des gut aufgenommenen Metroidvania Prince of Persia: The Lost Crown (zu unserem Test) hinter uns, und Ubisoft hat gerade ein weiteres Spiel rund um den Prinzen angekündigt. Denn The Rogue Prince of Persia kommt von Evil Empire, den Entwicklern hinter dem grandiosen Roguelite Dead Cells. Der neue Ableger kommt am 14. Mai in den Steam Early Access. Wie ihr dem Trailer entnehmen könnt, erinnern die Grafiken auch an den weithin gefeierten und sehr süchtig machenden Action-Plattformer. Wir spielen als der Prinz von Persien, der mit einem mystischen Gerät ausgestattet wurde, das es ihm ermöglicht, nach dem Tod wiederzuerstehen.