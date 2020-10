The Red Lantern erscheint am 22.Oktober!

The Red Lantern, die Überlebensgeschichte im kalten Alaska, erscheint überraschend am 22.Oktober!

The Red Lantern ist ein narratives, Survival-Spiel mit Rogue-Lite-Elementen, bei dem die Protagonistin und ihr Team von fünf Schlittenhunden in der Wildnis von Alaska verloren sind und ihren Weg nach Hause finden müssen. Durch die stetig wandelnden Gefahren der Eisöde und Nahrungsmangel entsteht ein Kampf um überleben. Erkundung, Permadeath und Ressourcen-Management sind die Herausforderungen die zu überwältigen sind. Mit Ashly Burch, die auch in Life is Strange und bald in Horizon Forbidden West zu hören ist, wird die Geschichte mit einer wundervollen Stimme begleitet. Doch es liegt an dir, wie du mit der Welt um dich herum umgehst. Jagst du alles was sich bewegt, oder wählst du einen umsichtigeren Weg?