The Outer Worlds: Spacer’s Choice Edition erscheint am 7.3.2023

Obsidian Entertainment, Private Division und Virtuos geben bekannt, dass The Outer Worlds: Spacer’s Choice Edition am 7. März 2023 für Xbox Series, PS5 und PC veröffentlicht wird.

Was erwartet euch?

The Outer Worlds: Spacer’s Choice Edition ist der ultimative Weg für neue und alte Fans, das beliebte RPG zu erleben. Raumfahrer*innen, die sich mutig und kühn ihren Weg durch die konspirative Halcyon-Kolonie bahnen, erwarten unter anderem eine höhere Auflösung, ein dynamisches Wettersystem, überarbeitete Lichteffekte und Umgebungen, optimierte Leistung und Ladezeiten, verbesserte Details bei den Charakteren, eine höhere Levelgrenze und vieles mehr.

The Outer Worlds: Spacer’s Choice Edition enthält das The Outer Worlds-Basisspiel und beide DLCs, Murder on Eridanos und Peril on Gorgon, für 59,99 Euro. Spieler*innen, die bereits The Outer Worlds und die dazugehörigen DLCs für Xbox One, PlayStation 4 oder PC (Steam, GOG.com, Epic Games Store oder Windows Store) besitzen, können ein Upgrade auf The Outer Worlds: Spacer’s Choice Edition für Next-Gen oder gegebenenfalls im selben PC-Store für 9,99 Euro erwerben.