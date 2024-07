The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom bietet weitere spielbare Figuren?

Die erste Altersbewertung für The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom ist da, und ja, es sieht so aus, als würden wir (auch) als Link spielen! Mehr zu The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom Im Juni, während Nintendos jährlicher Sommer-Direct, kündigte der Entwickler etwas an, auf das wir alle jahrelang gewartet haben: ein Zelda-Spiel, in dem man tatsächlich als namensgebende Prinzessin selbst spielen kann – fast sowie Prinzessin Peach! The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom scheint eindeutig einen neuen Twist in das Ganze bringen zu wollen. Denn Zelda greift nicht zu einem Schwert, sondern zu einem speziellen Zauberstab, mit dem sie so ziemlich alles kopieren kann. Das bereitet die Bühne für viele potentielle Rätsel-Passagen, und es wird spannend zu sehen, wie action- oder grübelreich das Game werden wird. Allerdings wird es auch klassische Passagen geben, da Gematsu entdeckte, dass die ESRB-Altersbewertung des Spiels gestiegen ist, wobei die Zusammenfassung der Bewertung teilt, dass Link, der Hauptheld der Serie, spielbar ist.

The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom has been rated by the ESRB. The rating summary confirms Link as a playable character in addition to Zelda: https://t.co/D7MXCMwtUN



Gematsu page: https://t.co/uL11sU9zaf pic.twitter.com/kEFvtcWQuE — Gematsu (@gematsu) July 14, 2024